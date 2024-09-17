США ознайомились з планом Зеленського для закінчення війни

За словами постпреда США, задум Зеленського щодо завершення війни «викладає стратегію та план, які можуть працювати»

Як зазначила постійна представниця США при ООН, Штати ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру

Сполучені Штати Америки ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час пресконференції, присвяченій початку 79-ї Генасамблеї організації, повідомляє «Голос Америки».

«Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут», – каже вона.

Томас-Грінфілд також додала, що США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. За її словами, це те, над чим президент Джо Байден «старанно працював» протягом останнього року щодо ситуації в Газі та понад два роки, маючи справу з ситуацією в Україні. Вона висловила сподівання, що Штати зможуть досягти «певного прогресу» у цьому питанні.

Нагадаємо, план перемоги України у війні готовий на 90%. На наступний тиждень Україна представить його союзникам.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

Раніше видання Bild написало, що в одному із пунктів «плану перемоги» президента України Володимира Зеленського йдеться про «припинення вогню на окремих ділянках фронту». Однак Офіс президента спростовує цю інформацію.

До слова, президент України Володимир Зеленський працює над односторонньою дорожньою картою, яка має на меті завершити війну в Україні вже цієї осені. Він покладається на міжнародний тиск на Росію з метою досягнення миру на прийнятних для Києва умовах.