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«Бомба на АЕС». Пропагандисти вигадали нові фейки про операцію на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Бомба на АЕС». Пропагандисти вигадали нові фейки про операцію на Курщині
Аналітики зафіксували чергову хвилю дезінформаційних публікацій довкола операції ЗСУ на Курщині
фото з відкритих джерел

Фейкороби масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку

Російська пропаганда видала нові фейки про події в Курській області РФ. Ворожу брехню спростував Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Аналітики зафіксували чергову хвилю дезінформаційних публікацій довкола операції ЗСУ на Курщині.

«Мінування курської АЕС»

З метою дискредитації України пропагандисти поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську атомну електростанцію та закласти там вибухівку, а потім підірвати її дистанційно і звинуватити в цьому Росію. Водночас росіяни заявляють, начебто до підготовки диверсії на курській АЕС причетні фахівці НАТО. 

Така фейкова новина масово шириться в російських ЗМІ
Така фейкова новина масово шириться в російських ЗМІ
скріншот із пропагандистського телеграм-каналу

«Кров дітей для поранених бійців ЗСУ»

Поширюється фейк, буцімто на Вінниччині військові командири дають вказівку зібрати дитячу кров для лікування поранених у Курській області українських військовослужбовців. При цьому на світлинах з донорами у черзі до кабінету, якими супроводжується допис, дітей немає. 

«Розстріл авто»

З’явилася чергова історія про нібито розстріли українськими військовими цивільної автівки. Цього разу російські пропагандисти кажуть про загибель чоловіка й дитини – без жодних деталей про місце та час інциденту. А після цього повідомлення, як і після інших подібних фейків, так і не з’явилися офіційні заяви від правоохоронців про початок розслідування.

Фейкові новини в російських телеграм-каналах
Фейкові новини в російських телеграм-каналах
колаж: ЦПД

Нагадаємо, що Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні. 

Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.

За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України. 

До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.

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Теги: Курщина фейк АЕС пропаганда

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