«Бомба на АЕС». Пропагандисти вигадали нові фейки про операцію на Курщині
Фейкороби масово поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську АЕС та закласти там вибухівку
Російська пропаганда видала нові фейки про події в Курській області РФ. Ворожу брехню спростував Центр протидії дезінформації (ЦПД).
Аналітики зафіксували чергову хвилю дезінформаційних публікацій довкола операції ЗСУ на Курщині.
«Мінування курської АЕС»
З метою дискредитації України пропагандисти поширюють дезінформацію, ніби українські військові отримали наказ від головкома ЗСУ прорватися на курську атомну електростанцію та закласти там вибухівку, а потім підірвати її дистанційно і звинуватити в цьому Росію. Водночас росіяни заявляють, начебто до підготовки диверсії на курській АЕС причетні фахівці НАТО.
«Кров дітей для поранених бійців ЗСУ»
Поширюється фейк, буцімто на Вінниччині військові командири дають вказівку зібрати дитячу кров для лікування поранених у Курській області українських військовослужбовців. При цьому на світлинах з донорами у черзі до кабінету, якими супроводжується допис, дітей немає.
«Розстріл авто»
З’явилася чергова історія про нібито розстріли українськими військовими цивільної автівки. Цього разу російські пропагандисти кажуть про загибель чоловіка й дитини – без жодних деталей про місце та час інциденту. А після цього повідомлення, як і після інших подібних фейків, так і не з’явилися офіційні заяви від правоохоронців про початок розслідування.
Нагадаємо, що Росія перекинула близько 60 тис. військовослужбовців до Курської області після операції Збройних сил України в цьому регіоні.
Як повідомлялося, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відвідав та проінспектував Курську атомну електростанцію.
За оцінкою Інституту вивчення війни, російські офіційні особи намагалися використати візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі на Курську атомну електростанцію, аби представити Україну загрозою радіаційного інциденту, який мав би підірвати західну підтримку України.
До слова, у Курчатові на Курській АЕС провели хресну ходу та молебень на тлі наступу ЗСУ.
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