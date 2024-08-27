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Витівка із незвичайною посилкою допомогла американці викрити серійного злодія

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Витівка із незвичайною посилкою допомогла американці викрити серійного злодія
Мешканка Каліфорнії якій набридло, що її відправлення крадуть, надіслала собі пошту із трекером, аби зловити злодія
фото із відкритих джерел

Американка вирахувала злодія за допомогою посилки з трекером

Мешканка Південної Каліфорнії, яка зіткнулася із серійним злодієм поштових відправлень, змогла вирахувати зловмисника за допомогою посилки з GPS-трекером. Про це пише Associated Press. За даними агентства, скриньку з пристроєм вона відправила сама і собі, дочекалася, поки її вкрадуть, а потім звернулася до поліції.

У публікації зазначається, що злодій посилок тероризував американку тривалий час. Він встиг викрасти кілька відправлень, перш ніж жінці спала на думку ідея з трекером. Вона помістила пристрій у коробку та відправила на власну адресу. У понеділок, 19 серпня, жінка повідомила поліцію, що її посилку знову вкрали, проте цього разу вона змогла вийти на слід злочинця.

Правоохоронці відстежили трекер, який був за 26 км. Там поліцейські заарештували двох підозрюваних – 27-річну жінку із Санта-Марії та 37-річного чоловіка з Ріверсайду.

Раніше стало відомо, що мешканця Австралії звинувачують у крадіжці особистої інформації у пасажирів літаків за допомогою створених ним підробних мереж Wi-Fi. Звинувачення у дев'яти кіберзлочинах було висунуто на тлі розкрадання даних з телефонів, зазначили у виданні. Австралієць з допомогою імітації законних мереж отримував особисту інформацію пасажирів. Австралійська федеральна поліція стверджує, що чоловік створив у  мережі Wi-Fi «злих близнюків», які імітували легальні мережі, щоб обманом змусити користувачів ввести свої особисті дані.

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Теги: злочин жінка пошта США злочинець

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