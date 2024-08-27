Витівка із незвичайною посилкою допомогла американці викрити серійного злодія

Американка вирахувала злодія за допомогою посилки з трекером

Мешканка Південної Каліфорнії, яка зіткнулася із серійним злодієм поштових відправлень, змогла вирахувати зловмисника за допомогою посилки з GPS-трекером. Про це пише Associated Press. За даними агентства, скриньку з пристроєм вона відправила сама і собі, дочекалася, поки її вкрадуть, а потім звернулася до поліції.

У публікації зазначається, що злодій посилок тероризував американку тривалий час. Він встиг викрасти кілька відправлень, перш ніж жінці спала на думку ідея з трекером. Вона помістила пристрій у коробку та відправила на власну адресу. У понеділок, 19 серпня, жінка повідомила поліцію, що її посилку знову вкрали, проте цього разу вона змогла вийти на слід злочинця.

Правоохоронці відстежили трекер, який був за 26 км. Там поліцейські заарештували двох підозрюваних – 27-річну жінку із Санта-Марії та 37-річного чоловіка з Ріверсайду.

Раніше стало відомо, що мешканця Австралії звинувачують у крадіжці особистої інформації у пасажирів літаків за допомогою створених ним підробних мереж Wi-Fi. Звинувачення у дев'яти кіберзлочинах було висунуто на тлі розкрадання даних з телефонів, зазначили у виданні. Австралієць з допомогою імітації законних мереж отримував особисту інформацію пасажирів. Австралійська федеральна поліція стверджує, що чоловік створив у мережі Wi-Fi «злих близнюків», які імітували легальні мережі, щоб обманом змусити користувачів ввести свої особисті дані.