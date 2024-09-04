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США можуть надати Україні далекобійні ракети? Заява Пентагону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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США можуть надати Україні далекобійні ракети? Заява Пентагону
Ракета протиповітряної оборони Jassm для винищувача F-16
фото з відкритих джерел

Глава Пентагону Ллойд Остін зустрінеться з українськими та міжнародними партнерами, щоб обговорити потреби ЗСУ

Політика США щодо обмежень на використання наданої ними зброї для ударів углиб російської території залишається незмінною. Про це на брифінгу у вівторок, 3 вересня, повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

«Я не маю жодних оголошень щодо змін у нашій політиці», – заявив речний міноборони США.

Він нагадав, що глава Пентагону Ллойд Остін матиме нагоду зустрітися з українськими і міжнародними партнерами наприкінці цього тижня в межах формату «Рамштайн».

«Там ми зосередимося на тому, щоб знову ж таки краще зрозуміти потреби України в безпековій допомозі і як найкраще їх задовольнити», – пояснив Райдер.

Нагадаємо, учора агентство Reuters повідомило, що США близькі до домовленості про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які можуть уражати ціль вглибині РФ. Одразу три співрозмовники видання заявили, що про включення ракет класу «повітря-поверхня» (Jassm) до пакета озброєнь буде оголошено цієї осені. Проте остаточного рішення щодо цього досі немає.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16.

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Теги: США зброя Пентагон ракета

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