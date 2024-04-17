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Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дипломат пояснив, чому союзники оперативно допомагають Ізраїлю, а не Україні
США та інші країни не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю, але надають військово-технічну підтримку
фото: Israel Ministry of Defense

Посол Корнійчук нагадує: першу безпекову угоду зі Сполученими Штатами Ізраїль підписав у 1952 році

Ізраїль отримує від США допомогу у рамках укладеної ще у 1952 році безпекової угоди, яку кожні 5-10 поновлює та покращує. Згідно з нею, Сполучені Штати й інші країни надають військово-технічну підтримку, доступ до технологій та спільних виробництв, розповів в інтерв’ю «Главкому» посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Першу безпекову угоду зі Сполученими Штатами Ізраїль підписав у 1952 році минулого століття, і кожні 5-10 років поновлював ці угоди і покращував їх. На сьогодні у них діє четверта десятирічна угода, підписана у 2017 році. Вона передбачає отримання протягом 10 років в оборонний бюджет Ізраїлю $38 млрд, тобто $3,8 млрд на рік. Крім того, йдеться про надання повного доступу до технологій», – зазначив дипломат.

Корнійчук підкреслив, що уважно відслідковував, як вибудовуються безпекові гарантії в Ізраїлі, і додав, що вони лягли в основу угод, які уклала Україна з британцями та французами.

«Тобто ми діємо за тим самим принципом. За безпековими угодами ані Сполучені Штати, ані інші партнери не зобов'язуються воювати на території Ізраїлю. Але вони надають військово-технічну підтримку, доступ до технологій, спільних виробництв. Американці розташовують на декількох складах на території Ізраїлю велику кількість боєприпасів, які той може використати в разі необхідності. За діючою угодою ліміт цих боєприпасів оцінюється в $1,8 млрд, хоча, мабуть, на території Ізраїлю їх вже зараз і нема», – розповів посол.

Дипломат також наголосив, що в Ізраїлю, на відміну від України, є ядерна зброя, хоча офіційно країна про це не говорить. Окрім того, зазначив Корнійчук, Ізраїль ніколи не хотів у НАТО і не хоче, щоби його військові помирали за чиїсь інтереси поза межами країни.

«Тому він і обрав для себе такий шлях, який виявився ефективним, але працюють вони над цим шляхом, починаючи з 1952 року. Фактично на момент створення Ізраїль був бідною аграрною державою, яка мусила постійно дбати про свою безпеку і вибудовувати власну військову економіку», – розповів посол України, і додав, що експорт різного роду озброєнь був суттєвою частиною ізраїльського бюджету останні десять років.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. «Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», – зазначив речник національної безпеки.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

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Теги: США Євген Корнійчук Україна посол ядерна зброя бюджет Ізраїль зброя

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