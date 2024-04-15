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Британія повідомила, чому не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія повідомила, чому не допомагає Україні збивати дрони, як це було в Ізраїлі
Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Британія боїться, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами «призведе до ескалації конфлікту»

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони. Про це він сказав в інтерв'ю LBC.

На питання, чому військово-повітряні сили не можуть збивати безпілотники над Україною, глава МЗС відповів, що втягування сил НАТО в прямий конфлікт з російськими військами призведе до ескалації конфлікту.

«Я думаю, що складність у тому, що... якщо ви хочете уникнути розширення війни в Європі, я думаю, що єдине, чого вам потрібно уникати, – це прямого зіткнення військ НАТО з російськими військами. Це було б небезпекою ескалації», – зазначив Кемерон.

Посадовець додав, що використання винищувачів «не обов'язково є найкращим способом збивати ракети та безпілотники», адже системи протиповітряної оборони «є більш ефективними». З огляду на це Кемерон вказав, що для України існує велика потреба у системах протиповітряної оборони, зокрема Patriot, яких не має Велика Британія.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Достеменно невідомо, які ракети були використані у суботу. Іран має у своєму арсеналі кілька типів крилатих ракет, пише видання. Зокрема Х-55 – ракету повітряного базування, яка несе ядерну зброю, з дальністю дії до 3000 км.

Військовий аналітик і дослідник Фабіан Хінц написав у Twitter (X), що найбільш ймовірною крилатою ракетою, яка використовувалася при атаці, була Paveh, яка є частиною сімейства крилатих ракет Soumar. Тегеран також має Khalid Farzh, сучасну протикорабельну ракету, яка може нести 1000 кг боєголовок і має дальність дії 300 км. Paveh має дальність дії 1650 км і, отже, здатна вражати Ізраїль. Хінц зазначив, що різні версії Paveh були продані Іраном єменським хуситам та іракським Силам народної мобілізації.

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Теги: війна безпілотник НАТО Ізраїль Велика Британія

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