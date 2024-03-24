Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів
Спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити імперію. Про це сказав Голова Комітету Сенату США у закордонних справах Бен Кардін у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».
«Напад Путіна загрожує не лише Україні, а й Європейському Союзу, країнам-членам НАТО та національним безпековим інтересам США. Це тому, що спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити радянську чи російську імперію», – підкреслив він.
Бен Кардін наголосив на важливості підтримувати Україну під час війни і після її завершення.
«Це означає бути разом із вами на всьому шляху, доки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу», – сказав він.
Кардін відзначив адміністрацію Президента Байдена за зусилля в допомозі Україні, а також повідомив, що його комітет нещодавно проголосував за Акт про конфіскацію російських суверенних активів (REPO Act).
«У ньому йдеться про конфіскацію активів центрального банку іноземної держави, з якою ми не в стані війни. І це перший такий приклад у Сполучених Штатах», – сказав він.
«І хоча це двопартійне рішення, спрямоване на конфіскацію заморожених російських активів, є надзвичайно важливим, запит на надання додаткового фінансування є ще більш значущим», – сказав Бен Кардін, закликавши Конгрес невідкладно ухвалити відповідне рішення.
«Голос за додаткове фінансування був найважливішим із усіх моїх голосувань за всі роки на посаді. Пишаюся тим, що ми в Сенаті ухвалили це рішення за підтримки обидвох партій. Тепер колеги з Палати представників мають його фіналізувати», – сказав він.
«Ми переконані, що захищена, процвітаюча, демократична Україна – це єдино можливий шлях уперед», – резюмував Бен Кардін.
Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».
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