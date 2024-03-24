Головна Новини
search button user button menu button

Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Бен Кардін, голова Комітету Сенату США у закордонних справах
фото: Київський безпековий форум

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити імперію. Про це сказав Голова Комітету Сенату США у закордонних справах Бен Кардін у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Напад Путіна загрожує не лише Україні, а й Європейському Союзу, країнам-членам НАТО та національним безпековим інтересам США. Це тому, що спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити радянську чи російську імперію», – підкреслив він.

Бен Кардін наголосив на важливості підтримувати Україну під час війни і після її завершення.

«Це означає бути разом із вами на всьому шляху, доки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу», – сказав він.

Кардін відзначив адміністрацію Президента Байдена за зусилля в допомозі Україні, а також повідомив, що його комітет нещодавно проголосував за Акт про конфіскацію російських суверенних активів (REPO Act).

«У ньому йдеться про конфіскацію активів центрального банку іноземної держави, з якою ми не в стані війни. І це перший такий приклад у Сполучених Штатах», – сказав він.

«І хоча це двопартійне рішення, спрямоване на конфіскацію заморожених російських активів, є надзвичайно важливим, запит на надання додаткового фінансування є ще більш значущим», – сказав Бен Кардін, закликавши Конгрес невідкладно ухвалити відповідне рішення.

«Голос за додаткове фінансування був найважливішим із усіх моїх голосувань за всі роки на посаді. Пишаюся тим, що ми в Сенаті ухвалили це рішення за підтримки обидвох партій. Тепер колеги з Палати представників мають його фіналізувати», – сказав він.

«Ми переконані, що захищена, процвітаюча, демократична Україна – це єдино можливий шлях уперед», – резюмував Бен Кардін.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Читайте також: 
Теги: війна путін напад фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон наголосив, що Путін не зможе виграти війну в Україні
Путін нападе на Європу? Президент Франції зробив заяву
26 лютого, 21:22
Сирський заявив, що ЗСУ вибили росіян з Орлівки
Росія намагається повернути контроль над Роботиним і Вербовим
29 лютого, 09:00
Останні перемоги Трампа віщують неприємності для Ніккі Гейлі, кандидатки, яка кидає виклик експрезиденту США
Перемога Трампа на праймеріз у трьох штатах США, «бавовна» в Криму: головне за ніч
3 березня, 06:52
Акція розпочалась із мітингу біля будівлі адміністрації Президента Болгарії
«Два роки разом і до перемоги»: болгари вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
24 лютого, 20:38
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
4 березня, 00:00
США та Європа мають потужність виробляти лише близько 1,2 млн боєприпасів щорічно
Росія виготовляє втричі більше снарядів, ніж США та ЄС можуть надіслати Україні – CNN
11 березня, 07:47
В Україні закінчаться ракети для систем ППО вже за два тижні – The Telegraph
В Україні закінчаться ракети для систем ППО вже за два тижні – The Telegraph
16 березня, 22:50
Фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов заявив, що в України немає «шахедів» у такій кількості, як у росіян
Чи залишаться танки окупантів без палива? Військовий експерт назвав ціль атак на російські НПЗ
Вчора, 20:00
Доступ до платформи в Іспанії буде призупинено 25 березня.
Одна з країн Європи заборонила роботу Telegram
Вчора, 17:14

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
25K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
15K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
13K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
8771
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
7040
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua