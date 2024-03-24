Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях взяли участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити імперію. Про це сказав Голова Комітету Сенату США у закордонних справах Бен Кардін у спеціальному відеозверненні під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Напад Путіна загрожує не лише Україні, а й Європейському Союзу, країнам-членам НАТО та національним безпековим інтересам США. Це тому, що спроба Путіна знищити українську націю – лише перший крок в його намаганнях відновити радянську чи російську імперію», – підкреслив він.

Бен Кардін наголосив на важливості підтримувати Україну під час війни і після її завершення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це означає бути разом із вами на всьому шляху, доки ви не станете членами НАТО та Європейського Союзу», – сказав він.

Кардін відзначив адміністрацію Президента Байдена за зусилля в допомозі Україні, а також повідомив, що його комітет нещодавно проголосував за Акт про конфіскацію російських суверенних активів (REPO Act).

«У ньому йдеться про конфіскацію активів центрального банку іноземної держави, з якою ми не в стані війни. І це перший такий приклад у Сполучених Штатах», – сказав він.

«І хоча це двопартійне рішення, спрямоване на конфіскацію заморожених російських активів, є надзвичайно важливим, запит на надання додаткового фінансування є ще більш значущим», – сказав Бен Кардін, закликавши Конгрес невідкладно ухвалити відповідне рішення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Голос за додаткове фінансування був найважливішим із усіх моїх голосувань за всі роки на посаді. Пишаюся тим, що ми в Сенаті ухвалили це рішення за підтримки обидвох партій. Тепер колеги з Палати представників мають його фіналізувати», – сказав він.

«Ми переконані, що захищена, процвітаюча, демократична Україна – це єдино можливий шлях уперед», – резюмував Бен Кардін.

Нагадаємо, 21-22 березня проходив 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».