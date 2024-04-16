США не допомагатимуть Україні збивати безпілотники, як зробили це в Ізраїлі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні

«Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору», – Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

Джон Кірбі отримав запитання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану.

«Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», – зазначив речник національної безпеки.

Кірбі зауважив, що з самого початку конфлікту, президент (Ред. – Джо Байден) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

«Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Нагадаємо, що у ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Раніше речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що по його країні було випущено понад 200 повітряних засобів. Відомо, що США допомогли ЦАХАЛу збити майже всі безпілотники і ракети.