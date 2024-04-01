Росіяни атакують авіацією острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору

Ворог намагається час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі

В умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, він намагається тиснути авіацією

Російські окупаційні війська, які не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, час від часу намагаються демонструвати своє панування в повітрі і спрямовують керовані ракети по острову Зміїний. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи спроби російських окупантів завдавати ударів по о.Зміїний.

«Що стосується острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря», - наголосила Гуменюк.

За її словами, сам факт намагання тероризувати цей регіон більше свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору. «Тому що якраз вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи», - пояснила Гуменюк.

Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі. Для захисту Чорноморського флоту російські загарбники почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у Twitter (X).

«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», – зауважили розвідники.

Вони також зазначили, що Новоросійський порт відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.