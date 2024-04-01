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Росіяни атакують авіацією острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни атакують авіацією острів Зміїний, щоб зірвати роботу морського коридору
Ворог намагається час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі
фото з відкритих джерел

В умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, він намагається тиснути авіацією

Російські окупаційні війська, які не можуть контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, час від часу намагаються демонструвати своє панування в повітрі і спрямовують керовані ракети по острову Зміїний. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи спроби російських окупантів завдавати ударів по о.Зміїний.

«Що стосується острова Зміїний, тут зрозуміло, що в умовах, коли ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, вони намагаються тиснути авіацією. Вони намагаються час від часу демонструвати своє панування хоча б в повітрі. І були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря», - наголосила Гуменюк.

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За її словами, сам факт намагання тероризувати цей регіон більше свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору. «Тому що якраз вздовж острова Зміїний проходять рекомендовані морські шляхи», - пояснила Гуменюк.

Британська розвідка розкрила, як РФ хоче захистити свої кораблі в Чорному морі. Для захисту Чорноморського флоту російські загарбники почали встановлювати баржі біля входу в Новоросійський морський порт. Про це повідомила розвідка міністерства оборони Британії у Twitter (X).

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«Нещодавній аналіз зображень виявив чотири баржі, розташовані біля входу в об’єкт Чорноморського флоту Новоросійського морського порту. Це спроба посилити оборону порту від атак українських надводних дронів без екіпажу», – зауважили розвідники.

Вони також зазначили, що Новоросійський порт відіграє вирішальну роль у захисті активів Чорноморського флоту.

Теги: Чорне море війна Україна ворог

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