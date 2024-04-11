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Вступ України до ЄС. Прем’єр Фіцо зробив несподівану заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вступ України до ЄС. Прем’єр Фіцо зробив несподівану заяву
Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує амбіції України стати членом ЄС
фото з відкритих джерел

За словами прем'єра, Словаччина «тримає кулаки» за вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Про це посадовець розповів на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій.

Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує Україну у прагненні стати членом ЄС.

«Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка», – сказав він.

Як зазначив прем’єр, Словаччина «не створюватиме перешкоди на шляху України до ЄС».

«Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу», – додав Фіцо.

Посадовець запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу через те, що «це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку». 

«Ми тримаємо кулаки за вас», – запевнив Роберт Фіцо.

Нагадаємо, Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

До слова, міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ. За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.

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Теги: Словаччина Україна Європейський союз прем’єр-міністр Фіцо

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