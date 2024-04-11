Вступ України до ЄС. Прем’єр Фіцо зробив несподівану заяву

За словами прем'єра, Словаччина «тримає кулаки» за вступ України до ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна бажає Україні якнайшвидшого членства у ЄС. Про це посадовець розповів на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем у Словаччині після міжурядових консультацій.

Фіцо запевнив, що Словаччина підтримує Україну у прагненні стати членом ЄС.

«Це не спекуляція. Це – абсолютна повна підтримка», – сказав він.

Як зазначив прем’єр, Словаччина «не створюватиме перешкоди на шляху України до ЄС».

«Навпаки – ми хочемо допомогти, поділитися з вами своїм досвідом, який стосується перемовин щодо вступу», – додав Фіцо.

Посадовець запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу через те, що «це гарантія для перспектив країни, для розвитку країни і для мирного розвитку».

«Ми тримаємо кулаки за вас», – запевнив Роберт Фіцо.

Нагадаємо, Фіцо заявляв, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід». Також словацький прем'єр схарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

До слова, міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ. За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.