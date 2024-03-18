Росія купує супутникові знімки американських компаній для ударів по Україні – ЗМІ

Як зазначає видання, супутник робить знімки об'єкта, а через кілька днів або тижнів Росія завдає по ньому ракетного удару

Компанії зі США пропонують за кілька тисяч доларів отримати супутникове фото всього за кілька годин

Російські загарбники, ймовірно, купують супутникові знімки України в американських компаній перед тим, як завдати удару крилатою ракетою. Про це повідомляє Atlantic із посиланням на неназваного представника ЗСУ.

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За словами неназваного джерела, супутник робить знімки об'єкта, а через кілька днів або тижнів Росія завдає по ньому ракетного удару. Іноді після цього купують ще один знімок – імовірно, щоб оцінити масштаби завданих збитків.

«Кількість збігів, коли за знімками слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою», – повідомив співрозмовник видання.

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Так, за даними Atlantic, знімки запитували незадовго до удару по Львову 26 березня 2022 року, по аеродрому під Миргородом 2 квітня 2022 року, а також на початку цього року перед ударом по Києву.

Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко підтвердила виданню, що у відомстві підозрюють, що Росія купує знімки і використовує їх у війні. За її словами, швидше за все Росія «купує супутникові знімки через сторонні компанії».

Як зазначає видання, компанії зі США пропонують за кілька тисяч доларів отримати супутникове фото всього за кілька годин. За меншу суму можна придбати архівні знімки територій України, зокрема, важливих з військового погляду – і деякі з них зовсім свіжі.

Нагада

До слова, триває 754-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 56 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав п’ять ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.