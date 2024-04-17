РФ «злизала» українську розробку для евакуації поранених (відео)

Бійці ЗСУ вже використовують евакуаційні роботи на фронті і росіяни вирішили не відставати

Росія похизувалася роботом для евакуації поранених, ідею якого вкрала в українських розробників

Міноборони РФ заявило про створення багатоцільових транспортних роботів, призначених, зокрема, для евакуації поранених з поля бою. Відомство представило міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу десятки «перспективних зразків озброєння», але є нюанс – Україна вже давно показувала таку розробку.

«Багатоцільові роботизовані транспортні засоби, призначені для підвезення матеріальних засобів, евакуації та застосування як платформа для монтажу різного робочого обладнання та озброєння, лінійка роботизованих багатофункціональних платформ, змонтованих як на колісному, так і на гусеничному шасі», – описали в Міноборони РФ крадені військові ідеї.

фото: скріншот відео

На кадрах можна побачити, як російському міністру демонструють ноші із манекеном, встановлені на колісну платформу. Однак у лютому цього року міністр Михайло Федоров вже показував українську дистанційно керовану платформу для евакуації військових, а волонтери вже передавали бійцям ЗСУ схожі розробки.

Зокрема, Федоров продемонстрував розробку дистанційно керованої платформи FoxTac українських фахівців з Brave1, призначеної для евакуації поранених військовослужбовців з поля бою. Серед технічних особливостей платформи зазначено можливість пересуватися по бездоріжжю, водночас запас ходу апарата становить 10 км, а дистанція управління – 700 м. Така відстань дає змогу оператору платформи евакуювати бійців, залишаючись у безпечному місці. За словами Федорова, дослідні зразки успішно пройшли випробування, і наразі триває процедура кодифікації для постачання FoxTac в українські війська.

фото: Михайло Федоров/Facebook

Окрім цього, українські інженери створили інноваційного робота MedEvac, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою. Один із розробників робота, Володимир Яценко, розповів, що наразі доопрацьовується система автопілота для MedEvac і модуль зв'язку.

Робот здатен перевозити людину вагою до 100 кілограмів на відстань до 10 кілометрів, має захищений радіоканал, потокове відео високої чіткості та оснащений системою ретрансляції «Довбуш» для управління безпілотними системами. На кожне колесо дрона встановлено окремий електродвигун, що покращує маневреність і прохідність безпілотної платформи.

Нещодавно волонтери з Рівненщини передали наземний дрон для перевезення вантажу й евакуації поранених власної розробки бійцям 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Розробник наземного дрона Ігор Пастушенко зазначив, що зробив його простим і для ремонту потрібні лише три ключі: «Вантажність – мінімум 150 кг, максимум – 200-250, може проїхати 13 км. Ми тестували 13 км із вантажем 150 кг – це дві людини сідали й каталися, їздили по полях, по камінню, по асфальту, де вони тільки не їздили. Акумулятора вистачає на 13 км – це, я думаю, з головою, швидкість – приблизно 10-11 км/год».

Військові назвали дрона Живчиком. Варто додати, що його вартість складає 240 тис. грн.

До слова, країна-агресорка краде не тільки українські ідеї. Зокрема, у Росії з’явилися пропозиції запровадити систему соціального рейтингу за китайським аналогом, щоб посилити контроль за росіянами. У Російському державному соціальному університеті (РДСУ) вже розробили систему під назвою «Ми», яка була надихнута напрацюваннями Пекіна щодо введення цифрового контролю над громадянами.