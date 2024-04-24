Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Генсек НАТО прокоментував плани щодо розміщення ядерної зброї
фото із відкритих джерел

НАТО не планує розширювати зону дислокації ядерної зброї

НАТО не має планів розміщення ядерної зброї додатково в будь-яких країнах альянсу, заявив генсек організації Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

«Немає жодних планів щодо розширення програми розміщення ядерного озброєння додатково в будь-яких країнах НАТО», – сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни. «Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові», – сказав Дуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї «вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів». За словами Дуди, він обговорить цю тему із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.

Туск у свою чергу сказав: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Анджеєм Дудою, тому що це питання безпосередньо стосується безпеки Польщі, і мені потрібно добре розуміти наміри президента».

До слова, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, всі розуміють, що вступ до НАТО під час війни є неможливим. «На мою думку, всі визнають, включаючи президента Зеленського, що Україна вступить до НАТО після завершення війни. Тому саме такою має бути мета. Україна приєднується до НАТО, і таким чином гарантує, що вона ніколи знову не буде зазнавати вторгнення з боку Росії. Тому що Україна буде в НАТО після війни», – пояснив експосол.

На його думку, аби зупинити Путіна та наступ російських військ, потрібно зробити українську армію сильнішою за російську, а саме: дати можливості українським збройним силам «викинути російські війська з власної території». 

Читайте також: Аргентина подала заявку, щоб стати глобальним партнером НАТО
Теги: Анджей Дуда Україна Єнс Столтенберг Аргентина озброєння Вільям Тейлор наступ Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну Наші за кордоном
4 квiтня, 14:15
Спікер Палати представників заявив, що надання допомоги в кредит заспокоїть консерваторів
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
1 квiтня, 09:41
Республіканка Марджорі Тейлор Грін застерегла Майка Джонсона від проведення голосування за довгоочікуваний пакет фінансової підтримки України
Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги
3 квiтня, 00:36
3 квітня збройні сили РФ завдали ракетний удар по м. Мерефа на Харківщині
Росія атакувала Харківщину: поранено жінку
3 квiтня, 22:27
Аналітик наголошує, що ресурсів для наступу на Харків у ворога немає
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
9 квiтня, 06:08
Українські сили знищили 11 російських БТРів під час посиленого взводного штурму біля Тернів 3 квітня
ISW повідомив, що російські війська просунулися під Авдіївкою
8 квiтня, 05:01
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ
Хто підлягає бронюванню згідно з мобілізаційним законопроєктом: перелік
10 квiтня, 11:20
Російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають
Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот
16 квiтня, 06:27
19 квітня бомбардувальник Ту-22М3 зазнав аварії на території Красногвардійського району РФ
Столтенберг заявив, що Україна має право збивати військові літаки РФ за своїми межами
20 квiтня, 04:35

Політика

Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Заступник Шойгу будував собі дачі за хабарі: росіяни шукають докази
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Справа про хабар: суд відправив у СІЗО заступника Шойгу
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Конгрес схвалив поступову заборону TikTok у США: компанія готова оскаржувати рішення
Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня
Кремль скасовує ходу «Безсмертного полку» до 9 травня
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW
Чеченська Республіка посилює співпрацю з Іраном – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Вживані авто в Україні продаватимуть за новими правилами: Рада ухвалила рішення
21K
На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)
21K
Українці масово позбавляються авто після прийняття закону про мобілізацію
14K
Мережа розкритикувала образ Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення
6170
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4616
Україна може запустити виробництво Patriot? Гучна заява посла Маркарової

Новини

Атака на Харків, Сенат США схвалив допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:52
Дощі, подекуди грози: прогноз погоди на 24 квітня
Сьогодні, 05:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Вчора, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Вчора, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua