Дислокація ядерної зброї: нове рішення НАТО

НАТО не планує розширювати зону дислокації ядерної зброї

НАТО не має планів розміщення ядерної зброї додатково в будь-яких країнах альянсу, заявив генсек організації Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

«Немає жодних планів щодо розширення програми розміщення ядерного озброєння додатково в будь-яких країнах НАТО», – сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни. «Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові», – сказав Дуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї «вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів». За словами Дуди, він обговорить цю тему із прем'єр-міністром країни Дональдом Туском.

Туск у свою чергу сказав: «Я з нетерпінням чекаю на зустріч з Анджеєм Дудою, тому що це питання безпосередньо стосується безпеки Польщі, і мені потрібно добре розуміти наміри президента».

До слова, Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, всі розуміють, що вступ до НАТО під час війни є неможливим. «На мою думку, всі визнають, включаючи президента Зеленського, що Україна вступить до НАТО після завершення війни. Тому саме такою має бути мета. Україна приєднується до НАТО, і таким чином гарантує, що вона ніколи знову не буде зазнавати вторгнення з боку Росії. Тому що Україна буде в НАТО після війни», – пояснив експосол.

На його думку, аби зупинити Путіна та наступ російських військ, потрібно зробити українську армію сильнішою за російську, а саме: дати можливості українським збройним силам «викинути російські війська з власної території».