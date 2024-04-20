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Американський дипломат оцінив строки вступу України до НАТО

Катерина Іванова
glavcom.ua
Американський дипломат оцінив строки вступу України до НАТО
Володимир Зеленський на зустрічі з Єнсом Столтенбергом у Києві
фото: Офіс президента України

Тейлор: «Усі визнають, включаючи президента Зеленського, що Україна вступить до НАТО після завершення війни. Але не під час війни»

Україна зможе приєднатися до Північноатлантичного альянсу лише після того, як російські війська залишать її територію. Таку заяву зробив Вільям Тейлор, віцепрезидент Інституту миру США, експосол США в Україні та колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, всі розуміють, що вступ до НАТО під час війни є неможливим. «На мою думку, всі визнають, включаючи президента Зеленського, що Україна вступить до НАТО після завершення війни. Тому саме такою має бути мета. Україна приєднується до НАТО, і таким чином гарантує, що вона ніколи знову не буде зазнавати вторгнення з боку Росії. Тому що Україна буде в НАТО після війни», – пояснив експосол.

На його думку, аби зупинити Путіна та наступ російських військ, потрібно зробити українську армію сильнішою за російську, а саме: дати можливості українським збройним силам «викинути російські війська з власної території». 

Експосол підсумовує, що саме такий спосіб дасть змогу зупинити Путіна, а Україні – приєднатися до НАТО.

Стало відомо, що Сирський провів важливу розмову з командувачем сил НАТО в Європі. Олександр Сирський зазначив, що вони обговорили посилення військово-технічної співпраці з США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації на полі бою.

Нагадаємо, президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять все більшу загрозу для НАТО, і наголосив, що безпекова допомога США Україні може подолати російську загрозу. 

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Теги: Вільям Тейлор навчання українці НАТО коаліція Україна

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