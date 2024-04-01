Головна Світ Політика
search button user button menu button

У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
Спікер Палати представників заявив, що надання допомоги в кредит заспокоїть консерваторів
фото: Gage Skidmore/Flickr

Джонсон не виключає надання Україні допомоги в кредит або завдяки замороженим російським активам

Спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні. Зокрема, він наголосив на можливості виділення допомоги або завдяки замороженим російським активам, або в кредит, пише The Hill.

Республіканець запевнив, що у США працюють над тим, аби в цьому плані досягти консенсусу.

«Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт [законопроєкт з допомогою Україні], але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення», – підкреслив Джонсон.

Спікер Палати представників наголосив, що наданням допомоги в кредит можна буде заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять для України надто багато.

До слова, Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Голова комітету з розвідки Майк Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як повідомлялося, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні.

Читайте також: Перед тим як ненавидіти США – подумайте, де б ми були без них
Теги: кредит законопроєкт США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирил Гундяєв посилює сакралізацію війни
Кирило Кривавий. Про свіжу промову ватажка РПЦ
28 березня, 15:02
Буданов не виключає, що Кремль допустив скоєння теракту, бо недооцінив масштабів того, що станеться
РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов
27 березня, 22:01
Користувачі соцмереж поцікавилися, що саме Третьякова планує доопрацьовувати у законопроєкті, та запропонували викинути його «в сміття»
Після шквалу критики Третьякова відкликає скандальний законопроєкт
26 березня, 20:19
Салліван нагадав, що атака Росії на Київ провалилася, країна-агресор не змогла повалити демократично обраний український уряд і зламати дух українського народу
Радник Байдена прибув до Києва і заявив, що РФ програла
20 березня, 21:51
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
15 березня, 06:18
На островах Тайваню перебуває американський спецназ – ЗМІ
На островах Тайваню перебуває американський спецназ – ЗМІ
15 березня, 04:20
Гейлі заявила, що настав час призупинити її президентську кампанію
Конкурентка Трампа офіційно оголосила про вихід з президентських перегонів
6 березня, 22:45
Джеймі Раскін готує законопроєкт, щоб перешкодити участі Трампа у виборах
У США конгресмен розробляє законопроєкт, аби перешкодити Трампу брати участь у виборах
5 березня, 03:50
У США масово помирають люди від алкогольної залежності
Американців спіткала нова проблема після пандемії коронавірусу
1 березня, 13:33

Політика

Розвідка повідомила, на які країни націлився Путін після виборів
Розвідка повідомила, на які країни націлився Путін після виборів
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон
Ляпас Ердогану. Політичні наслідки місцевих виборів у Туреччині
Ляпас Ердогану. Політичні наслідки місцевих виборів у Туреччині
Кремль створює інформаційні умови для ймовірної ескалації проти НАТО – ISW
Кремль створює інформаційні умови для ймовірної ескалації проти НАТО – ISW
Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині
Партія Ердогана програє опозиції на місцевих виборах у Туреччині
Депутат зізнався, у чому Молдова розраховує на Україну
Депутат зізнався, у чому Молдова розраховує на Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Скільки українців готові воювати до повної перемоги? Результати опитування
47K
Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
39K
40 млн грн за два роки війни. Хто обдаровує грошима дружину нардепа Бойка?
33K
Полонений окупант із Криму розповів, чому пішов воювати проти України
16K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
15K
Захарова істерично відреагувала на заяву мера Парижа про участь росіян в Олімпіаді

Новини

Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Сьогодні, 06:00
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні, 04:50
День сміху. Які свята відзначаємо 1 квітня
Сьогодні, 00:16
«Наростає величезна криза». Аналітик енергоринку попередив про загрозу наступному опалювальному сезону
Вчора, 14:46
Удар по Харкову, Україна перейшла на літній час: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua