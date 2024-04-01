У законопроєкті про підтримку України буде нововведення – спікер Джонсон

Джонсон не виключає надання Україні допомоги в кредит або завдяки замороженим російським активам

Спікер Палати представників США Майк Джонсон анонсував важливі нововведення у питанні продовження військової допомоги Україні. Зокрема, він наголосив на можливості виділення допомоги або завдяки замороженим російським активам, або в кредит, пише The Hill.

Республіканець запевнив, що у США працюють над тим, аби в цьому плані досягти консенсусу.

«Ми говорили з усіма членами, особливо зараз, під час роботи в окрузі. Коли ми повернемося після цього періоду роботи, ми будемо просувати продукт [законопроєкт з допомогою Україні], але я думаю, що він буде мати деякі важливі нововведення», – підкреслив Джонсон.

Спікер Палати представників наголосив, що наданням допомоги в кредит можна буде заспокоїти консерваторів, які вважають, що США роблять для України надто багато.

До слова, Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул. Палата представників США має повернутися з великодніх канікул вже 9 квітня. Голова комітету з розвідки Майк Тернер висловив сподівання, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули з 22 квітня.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа трампістів, ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

Як повідомлялося, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади, якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні.