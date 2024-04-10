Хто підлягає бронюванню згідно з мобілізаційним законопроєктом: перелік

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ

Законопроєкт про мобілізацію планують розглянути у Верховній Раді сьогодні, 10 квітня

Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. У ньому народні депутати затверили умови та правила бронювання. Про це повідомляє народна депутатка Мар'яна Безугла з посиланням на законопроєкт.

Зазначається, що бронюванню підлягають усі військовозобов’язані, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

державної служби категорії «А»;

голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів.

Бронюванню підлягають не більше 50% кількості військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу на посадах державної служби категорії «Б», «В» в органах місцевого самоврядування.

Також бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (за виключенням військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини), а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками.

Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Зокрема, порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних визначаються цим законопрожктом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів

України, прийнятими на його виконання.

Також обов’язком органів державної влади, інших державних органів, що здійснюють бронювання, є оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Також стало відомо, хто отримає відстрочку від служби та які покарання для ухилянтів залишили депутати.