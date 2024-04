Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що виступає проти надання пакета підтримки Україні. Відповідні думки написала у соцмережі Х.

«Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом», – йдеться в повідомленні.

If Speaker Johnson gives another $60 billion to the defense of Ukraine’s border after he FULLY FUNDED Biden’s deadly open border, the cruel joke would be on the American people.



And it won’t be April Fools.