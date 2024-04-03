Соратниця Трампа закликала спікера Джонсона не надавати Україні пакет фінансової допомоги

«Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону це буде злий жарт над американським народом», – Марджорі Тейлор Грін

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що виступає проти надання пакета підтримки Україні. Відповідні думки написала у соцмережі Х.

«Якщо спікер Джонсон виділить ще 60 мільярдів доларів на оборону українського кордону після того, як він повністю профінансував смертельно небезпечний відкритий кордон Байдена, це буде злий жарт над американським народом», – йдеться в повідомленні.

If Speaker Johnson gives another $60 billion to the defense of Ukraine’s border after he FULLY FUNDED Biden’s deadly open border, the cruel joke would be on the American people.



And it won’t be April Fools. April 1, 2024

До того ж конгресменка звинуватила Майка Джонсона в тому, що той поступився демократам у питанні безпеки кордону США з Мексикою.

Нагадаємо, що раніше Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона.

За словами поінформованого джерела, Грін подала клопотання про відставку з посади спікера – той самий процедурний крок, який призвів до відставки колишнього спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 2023 року.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

За пакет, 70% коштів якого спрямують на оборону, проголосували 286 конгресменів, проти – 134. Тепер його має схвалити Сенат, де сподіваються провести голосування пізніше в п'ятницю.

Спікер Майк Джонсон від республіканців вніс законопроєкт на розгляд за спрощеною процедурою, яка вимагає підтримки двох третин голосів для його схвалення.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.