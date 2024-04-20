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Аргентина подала заявку, щоб стати глобальним партнером НАТО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аргентина подала заявку, щоб стати глобальним партнером НАТО
Аргентина хоче стати партнером НАТО
фото з відкритих джерел

Офіційне партнерство країни з Альянсом потребує консенсусу всіх 32 членів НАТО

Аргентина офіційно подала заявку на те, щоб стати глобальним партнером Північноатлантичного Альянсу (НАТО). Про це повідомляє Express.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зауважив, що Аргентина відіграє важливу роль у Латинській Америці.

«Я вітаю її прохання вивчити можливість стати партнером НАТО. НАТО співпрацює з низкою країн світу, щоб сприяти миру та стабільності. Тісніша політична та практична співпраця може принести користь нам обом», – сказав Мірча Джоане.

Відомо, що офіційне партнерство країни з НАТО потребує консенсусу всіх 32 членів Альянсу.

Нагадаємо, що президент Аргентини Хав'єр Мілей в червні планує відвідати Україну. 

«Мілей планує продемонструвати підтримку Володимиру Зеленському в момент, коли російські війська йдуть у наступ на українській території, а громадська думка в Європі та США демонструє певну втому від незаконної війни, розв’язаної Володимиром Путіним», – йдеться в публікації Infobae.

Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

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Теги: НАТО Аргентина

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