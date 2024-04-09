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Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Штурм Харкова та Сум: ІПСО чи реальна загроза? Колишній речник Генштабу оцінив погрози окупантів
Аналітик наголошує, що ресурсів для наступу на Харків у ворога немає
фото ілюстративне з відкритих джерел

Селезньов підрахував, скільки сил потрібно зібрати росіянам, аби втілити хоча б якусь зі своїх погроз

Аби взяти Харків та Київ, росіяни мають спрямувати на ці напрямки додаткове угрупування щонайменше в 500 тис. осіб. Такого ресурсу армія РФ наразі не має. Про це заявив полковник запасу ВМС ЗСУ, колишній речник Генштабу Владислав Селезньов у новому матеріалі «Главкома».

За його словами, угрупування в 500 тис. осіб – це 350 тис. безпосередньо ударного групування і 150 тис. – стратегічного резерву. Аналітик наголошує, що таких ресурсів у ворога немає. «Вони (росіяни – ред.) зараз 460-470 тис. людських ресурсів мають на різних ділянках фронту протяжністю в 1350 км. А тут треба буде зосередити таку кількість особового складу на відносно невеличкій ділянці, щоб ці атаки мали який сенс та результат», – пояснює полковник.

Ексречник Генштабу наводить приклад: аби спробувати окупувати Суми, потрібне сумарне угрупування в 200-300 тис. Росіяни задля цього можуть забрати людей з півдня Херсонщини та з Запоріжжя. Проте, додає Селезньов, у такому випадку українські сили скористаються таким шансом і підуть у наступальні дії на оголених ділянках.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. 

«Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Що ж стосується загрози «тут і зараз, завтра нападуть» і «треба негайно тікати і сіяти паніку», звісно, це – російська ІПСО», – зазначив представник ГУР.

До слова, диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізацію та піти у новий наступ на Харків задля того, аби змусити США до діалогу. Про це у себе заявив російський політик та опозиціонер Ілля Яшин.

Яшин вважає, що для досягнення своїх цілей Путін може обійтися без проведення мобілізації та просто «купити» людей. З цієї причини Росію, на думку політика, чекає велика хвиля агітації потенційних контрактників. Опозиціонер додав, що сотні тисяч нових солдатів призведуть і до створення великих проблем для армії країни-агресорки.

До слова, Путін прагне створити з Харкова «санітарну зону», але без сухопутної компоненти російські війська можуть зробити акцент лише на повітряних ударах.

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