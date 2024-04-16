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Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот

Наталія Порощук
glavcom.ua
Аналітики пояснили, навіщо РФ розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот
Російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають
фото: wikipedia (ілюстративне)

Російські війська розуміють, наскільки цінні українські оператори безпілотників, і спеціально завдають ударів по ним керованими плануючими бомбами та системами залпового вогню

Російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують адаптувати свою тактику безпілотників уздовж лінії фронту в рамках гонки наступальних і оборонних озброєнь, щоб пом’якшити українські технологічні адаптації, спрямовані на компенсацію переваг російської техніки вздовж лінії фронту.

Українські оператори безпілотників повідомили Washington Posty у статті, опублікованій 14 квітня, що кількість безпілотників, які використовують як російські, так і українські сили, зробила поле бою «майже прозорим», але що російські сили значно збільшили глушіння радіоелектронної боротьби (РЕБ) з осені 2023.

ISW пише, що оператори українських безпілотників заявили, що розрізнити українські та російські безпілотники може бути складно, оскільки в радіусі 10 кілометрів можуть одночасно працювати близько 100 російських і українських розвідувальних і ударних безпілотників. Українські оператори безпілотників також повідомили, що російські війська розуміють, наскільки цінні українські оператори безпілотників, і спеціально завдають ударів по ним керованими плануючими бомбами та системами залпового вогню (РСЗВ).

Український інструктор з безпілотників і командир бригади заявив 15 квітня, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати, і зазначив, що обидві сторони все частіше використовують безпілотні літальні апарати з видом від першої особи (FPV), які рік тому не були такими популярними.

Інструктор повідомив, що його бригада виявляє від 70 до 90 безпілотників FPV на день, але не може їх усіх збити, і що російські війська іноді оснащують безпілотники боєприпасами, які можуть здетонувати після того, як українські сили їх збивають. Восени 2023 року ISW помітила збільшення використання російськими розвідувальними та FPV безпілотниками вздовж лінії фронту, а також скарги Росії на відсутність достатньої кількості засобів РЕБ, особливо на півдні України.

Нагадаємо, що окупанти нещодавно просунулися під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 квітня, показують, що російські сили просунулися в центрі Семенівки (на захід від Авдіївки).

Теги: технології окупанти військові війна Україна росія безпілотник

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