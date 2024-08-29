Після подій на Курщині для Путіна почалася епоха складнощів і потрясінь – The Hill

Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля

Спецоперація на Курщині підірвала моральний дух серед військових РФ

Операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля. Про це йдеться в матеріалі The Hill.

Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що після успіху України на Курщині для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.

«Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь», – зазначив він.

Також, як пише видання, спецоперація на Курщині підірвала моральний дух серед військових РФ, які ставлять питання про мету війни, що залишила російські кордони незахищеними. Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

Міноборони Росії та інші російські джерела стверджують, що ЗСУ також атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Російські блогери стверджують, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль над населеним пунктом.

Тим часом інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Білгородській області.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен заявив, що російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.