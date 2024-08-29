Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після подій на Курщині для Путіна почалася епоха складнощів і потрясінь – The Hill

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Після подій на Курщині для Путіна почалася епоха складнощів і потрясінь – The Hill
Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля
фото з відкритих джерел

Спецоперація на Курщині підірвала моральний дух серед військових РФ

Операція Сил оборони України в Курській області РФ змінила динаміку війни та показала слабкість Кремля. Про це йдеться в матеріалі The Hill.

Колишній кореспондент Reuters News з питань Росії Альфред Купер зазначив, що після успіху України на Курщині для повернення контролю над своїми прикордонними територіями РФ доведеться або залишити свої позиції в Україні, або ж призвати на службу молодих призовників. Проте це буде проблемою, оскільки відправка строковиків на війну є політично складною, адже Путін раніше пообіцяв не залучати їх до бойових дій.

«Для керівництва Кремля очевидним є одне: почалася епоха складнощів і потрясінь», – зазначив він.

Також, як пише видання, спецоперація на Курщині підірвала моральний дух серед військових РФ, які ставлять питання про мету війни, що залишила російські кордони незахищеними. Операція в Курській області змінила динаміку війни та ще більше виявила слабкість Кремля.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль. 

Міноборони Росії та інші російські джерела стверджують, що ЗСУ також атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Російські блогери стверджують, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) зачистили Спірне та відновили контроль над населеним пунктом.

Тим часом інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути міжнародний кордон біля Журавлівки у Білгородській області.

Нагадаємо, заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен заявив, що російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. 

Теги: путін Курщина ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У селі Кариж в Курській області, де раніше українські військові пошкодили міст
ЗСУ знищили останній міст через річку Сейм у Курській області РФ
26 серпня, 03:50
Рух «Чесно» до річниці відновлення незалежності України проаналізував парламентські стенограми виступів іноземних політиків у Верховній Раді за всі скликання
Від Буша до Байдена. 33 роки Незалежності у цитатах іноземних лідерів, що відвідували Київ
24 серпня, 12:18
Bloomberg: Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ
Аналітики назвали умову, за якої Курська операція буде марною – Bloomberg
21 серпня, 22:10
«Колись був такий жарт: щоб залякати НАТО, Росія вщент розбомбить Воронеж. Так виходить, що це, мабуть, буде таки Курськ»
Чому Кремль не поспішає відбивати Курщину?
21 серпня, 19:00
Курська операція та ракетна програма: Зеленський заслухав доповідь Сирського
Курська операція та ракетна програма: Зеленський заслухав доповідь Сирського
19 серпня, 13:42
Воїни взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат»
Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)
15 серпня, 10:52
Українські воїни знищили черговий літак ворога
На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34
14 серпня, 13:08
Триває 891-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 серпня, 08:12
«Путін дуже стурбований тим, що Камала Гарріс може стати президентом Америки»
Путін чекає від Заходу на передачу України в якості «законного призу»
30 липня, 07:25

Політика

Після подій на Курщині для Путіна почалася епоха складнощів і потрясінь – The Hill
Після подій на Курщині для Путіна почалася епоха складнощів і потрясінь – The Hill
Якщо переможе Камала Гарріс. Погляд з Америки на перспективи України
Якщо переможе Камала Гарріс. Погляд з Америки на перспективи України
Європейська країна не стала забороняти Україні застосовувати F-16 у боротьбі з Росією
Європейська країна не стала забороняти Україні застосовувати F-16 у боротьбі з Росією
Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Чи нападе армія Білорусі на Україну? Лукашенко пояснив свою позицію
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Замах на Трампа: ФБР показало зброю, з якої намагалися вбити кандидата в президенти Америки
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT
Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
31K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
31K
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
8174
Початок нового навчального року: Зеленський зробив заяву
5478
Офіс президента розповів про план перемоги, який готують для Байдена

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Вчора, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
Вчора, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
Вчора, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua