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Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 891-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 2 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 2 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 2 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько/ about 580590 (+1100) осіб,
  • танків ‒ 8402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16161 (+42) од,
  • РСЗВ – 1134 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2719 (+6)
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024
Втрати ворога станом на 2 серпня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 2 серпня:

  • В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 2 серпня
Активність флоту окупантів станом на 2 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Нині триває 891-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 2 серпня 2024 року
Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові військова техніка втрати росіяни

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