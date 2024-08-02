Втрати ворога станом на 2 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1100 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 2 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 2 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 2 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько/ about 580590 (+1100) осіб,
- танків ‒ 8402 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16211 (+8) од,
- артилерійських систем – 16161 (+42) од,
- РСЗВ – 1134 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 907 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13005 (+37),
- крилаті ракети ‒ 2407 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21872 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2719 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 2 серпня:
- В Чорному морі два ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 891-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0