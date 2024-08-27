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100 населених пунктів на Курщині під контролем ЗСУ: Сирський повідомив деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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100 населених пунктів на Курщині під контролем ЗСУ: Сирський повідомив деталі
Сирський: Росія перекинула десятки тисяч окупантів на Курський напрямок, але все ще концентрується на Покровському
фото: Генштаб

Протяжність фронту, на якому Сили оборони зараз ведуть активні бої, складає близько 1 тис. км

Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час прямого включення на форумі «Україна 2024. Незалежність».

За його словами, Сили оборони взяли в полон 594 російських військових.

Водночас Росія намагається протидіяти і стягує війська, зокрема з інших напрямків.

«Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинуто на Курський напрямок і ця цифра зростає», – заявив головком Олександр Сирський.

Сирський наголосив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

«Протяжність фронту, на якому Сили оборони зараз ведуть активні бої, складає близько 1 тис. км. Щодоби захисники відбивають понад 150 ворожих атак», – проінформував головнокомандувач. За його словами, основні зусилля окупанти зосередили в Донецькій області, їхня мета незмінна – вийти на адмінкордон Донецької області, використовуючи перевагу в повітрі, ракетах і боєприпасах.

Нагадаємо, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. 

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

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Теги: Олександр Сирський наступ президент Україна Володимир Зеленський незалежність полон окупанти росія Курщина

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