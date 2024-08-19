Курська операція та ракетна програма: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Володимир Зеленський: «Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави»

Сьогодні, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вони обговорили ситуацію на фронті Донеччині, ситуацію на курському напрямку та ракетну програму України.

«Сьогоднішня доповідь Головкома Сирського. Перш за все фронтова ситуація і наші заходи контролю над нею. Тривають важкі бої на Покровському напрямку, захист Торецька. Вдячний за кожен результат у знищенні окупанта», – заявив глава держави у Телеграм.

За його словами, Україна працює над забезпеченням зброєю та необхідними сильними рішеннями партнерів щодо дій на фронті.

«Головком доповів і щодо нових деталей операції в Курській області. Досягаємо поставлених цілей. На ранок є і чергове поповнення обмінного фонду для нашої держави», – додав Зеленський.

Також глава держави розповів, що заслухав доповідь щодо ракетної програми та подякував всім, хто працює у цьому напрямку. «Обговорили з Головкомом і деякі аспекти нашої ракетної програми. Дякую всім, хто працює для України саме в цьому – у розробці та виробництві ракет», – підсумував президент.

Нагадаємо, головнокомандувач Сирський повідомив, що на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ.