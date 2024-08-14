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На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Курщині Сили оборони знищили винищувач Су-34
Українські воїни знищили черговий літак ворога
фото з відкритих джерел

Зенітно-ракетні війська Повітряних сил уразили російський літак під час виконання бойового завдання

Сьогодні вночі на території Курської області українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Під час виконання бойового завдання, зенітно-ракетні війська Повітряних сил уразили російський літак. «Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно», – зазначив Генштаб.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.

Читайте також: Операція в Курській області. Українська авіація долучилася до виконання завдань
Теги: ЗСУ літак винищувач Повітряні сили ЗСУ Курщина

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