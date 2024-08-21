Аналітики назвали умову, за якої Курська операція буде марною – Bloomberg

Bloomberg: Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ

«Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах»

На думку аналітиків, якщо курська операція не зможе активізувати Захід та зняти обмеження на застосування зброї дальнього радіусу дії – потенційні стратегічні вигоди будуть втрачені. Про це йдеться у статті Bloomberg.

Автори наводять слова Володимира Зеленського про те, що вся операція під Курськом була б непотрібною, якби союзники зняли обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії. Також увага приділялася тому, чи змусить наступ на Курщині диктатора Путіна відвести війська з лінії фронту на сході України.

«Поки що це не працює. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи різношерсте угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ. Але фокус може бути в деякому сенсі невірним», – пише оглядач.

У статті зазначають, що всі зацікавлені сторони, включно із Зеленським, знають, що протистояння закінчиться за столом переговорів і питання в тому, на чиїх умовах.

«Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах, і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети. У них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіусу дії», – додав аналітик.

Підкреслюється, що якщо Курський наступ зможе мобілізувати підтримку союзників і постачання зброї, а також переконати західних лідерів зняти обмеження на використання ракет дальнього радіусу дії – вдасться домогтися набагато більшого.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Збройні Сили України, ймовірно, не залишаться надовго в Курській області РФ.

Стало відомо, що успішний наступ ЗСУ в Курській області змушує прихильників Путіна сумніватися в його здатності забезпечити безпеку РФ.

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.