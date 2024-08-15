Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)

Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз

Спецпризначенці Служби безпеки провели наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Зокрема, зʼявились деталі вчорашнього взяття в полон великої кількості військовослужбовців РФ. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни Центру спеціальних операцій «А» СБУ на Курщині.

Воїни СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат» фото: «Главком»

Спецоперацію зі взяття полонених провели воїни Центру спеціальних операцій «А» СБУ фото: «Главком»

Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.

Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат».

ЦСО «А» СБУ провів спецоперацію на Курщині - захопили ротний опорний пункт і взяли в полон одразу 102 солдати, серед яких є й «ахматівці». pic.twitter.com/vsx1hD0God — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Нагадаємо, учора, 14 серпня, понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон.

Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.

14 серпня рота російських солдат здалася в полон у Курській області. Російські командири залишили напризволяще понад 100 осіб



📽Проєкт "Хочу жить" pic.twitter.com/cGafWjikDz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024

Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.

Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.