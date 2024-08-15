Спецпризначенці СБУ взяли у полон понад сотню російських солдатів (фото, відео)
Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз
Спецпризначенці Служби безпеки провели наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося здійснити за один раз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.
Зокрема, зʼявились деталі вчорашнього взяття в полон великої кількості військовослужбовців РФ. Це наслідок спецоперації, яку провели воїни Центру спеціальних операцій «А» СБУ на Курщині.
Воїни захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений зі всіх сторін ротний опорний пункт – з підземними комунікаціями та приміщеннями для проживання особового складу, столовою, зброярнею та навіть банею. Противник не збирався здаватись в полон, провізії та боєприпасів було більш ніж достатньо.
Спецпризначенці СБУ взяли в полон 102 військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку збройних сил РФ та підрозділу «Ахмат».
ЦСО «А» СБУ провів спецоперацію на Курщині - захопили ротний опорний пункт і взяли в полон одразу 102 солдати, серед яких є й «ахматівці». pic.twitter.com/vsx1hD0God— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2024
Нагадаємо, учора, 14 серпня, понад сто російських солдатів вирішили здалися в полон.
Варто зазначити, що після того, як українські воїни розпочали операцію на території Курської області, Україна значно збільшила обмінний фонд. Зокрема вчора від початку доби українським воїнам вдалося взяти в полон 100 російських солдатів. Крім того, у Курській області українські захисники знову просунулися від одного до двох кілометрів на різних ділянках.
14 серпня рота російських солдат здалася в полон у Курській області. Російські командири залишили напризволяще понад 100 осіб
📽Проєкт "Хочу жить" pic.twitter.com/cGafWjikDz
Раніше бійці 225 штурмового батальйону показали купу документів бійців підрозділу російського МВС «Ахмат», який був розбитий у Курській області.
Як повідомлялося, український омбудсман Дмитро Лубінець провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою з приводу обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області.
До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.
Читайте також:
- Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ
- Іноземні видання розповідають про українців, що штурмують Курську область
- Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
- Путіна роздратувала інформація про «ширину і глибину» українського наступу (відео)
- Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області
Коментарі — 0