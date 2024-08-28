Операція на Курщині: ЦРУ зробило невтішний прогноз для росіян

Кремлю доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області

Російська армія може здійснити спробу контрнаступу з метою повернення під контроль територій в Курській області. Про це заявив заступник директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Девід Коен, повідомляє Reuters. За його словами, російський диктатор Володимир Путін хоче якнайшвидше вибити українські сили з Курщини, проте на практиці його армія, швидше за все, зіткнеться з «важкими боями».

Як додав заступник директора ЦРУ, українські воїни мають намір ще «якийсь період часу» утримувати під своїм контролем російську територію.

Він також зазначив, що главі Кремля доведеться мати справу з наслідками після того, як Росія втратила контроль над частиною Курської області.

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.