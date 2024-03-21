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Російський добровольчий корпус повідомив головну мету своєї боротьби

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російський добровольчий корпус повідомив головну мету своєї боротьби
Доброволець легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський наголосив, що впершу чергу в Росії потрібно ліквідувати путінський режим
фото: РДК

Кінцевою метою боротьби Російського добровольчого корпусу є деконструкція кремлівського режиму

Командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні. Це він повідомив на пресконференції в «Укрінформі».

«Мета номер два – продовжити наш визвольний похід і встановити знамено РДК над Кремлівською стіною та однозначно деконструювати режим, який душить нашу батьківщину вже впродовж не одного десятка років. Це – наша кінцева мета. Ми будемо до неї йти. І навіть після перемоги України у цій війні для РДК війна продовжиться», – заявив Нікітін.

Боєць Сибірського Батальйону із позивним «Холод» зазначив, що у питанні деконструкції путінського режиму у російських добровольчих підрозділів думка одна: «Те, що зараз намагається керувати Росією, не має існувати».

Також доброволець легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський («Лютик») наголосив, що спочатку в Росії потрібно ліквідувати путінський режим, і лише після цього буде шанс побудувати щось нове на цьому місці.

«Спочатку мають бути заарештовані воєнні злочинці, пройти люстрація. Чиновники мають бути заарештовані, якщо вони скоїли злочини. Потім уже, через якийсь час, можна буде говорити про вибори. Спочатку треба ліквідувати путінський режим, а потім буде шанс щось будувати на цьому місці. Але тільки у такій послідовності», – заявив Барановський.

«Лютик» також зауважив, що ліквідація путінського режиму і військова поразка РФ в інтересах України. Він подякував українському керівництву за те, що російським добровольчим підрозділам довірили зброю і дозволили брати участь у захисті України.

Нагадаємо, російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю.

Також російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ.

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Теги: вибори Свобода війна люстрація путінський режим добровольці Кирило Буданов Білгород росіяни

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