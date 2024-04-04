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Допомога Україні: Конгрес США може перенести голосування ще на кілька тижнів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: Конгрес США може перенести голосування ще на кілька тижнів
За словами двох представників керівництва Республіканської партії, все ще існує можливість, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня
фото ілюстративне

Команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена

У Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців. Про це з посиланням на джерела серед керівників Республіканської партії повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє агенство, команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакету допомоги з республіканськими законодавцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках він наполягатиме від адміністрації президента Джо Байдена. Це ускладнює для нього завдання вчасно заручитися підтримкою до голосування наступного тижня.

Речниця Джонсона Тейлор Гоулсі заявила, що обіцянка спікера про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін, і що Джонсон «вислуховує думки членів партії» щодо плану. Вона не надала більше інформації про консультації спікера.

За словами двох представників керівництва Республіканської партії, все ще існує можливість, що Джонсон може ухвалити рішення щодо плану допомоги Україні протягом вихідних та прискорити схвалення проєкту наступного тижня.

Втім, Bloomberg зазначає, що такий прискорений графік може в підсумку провалити законопроєкт, а також призвести до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії в Республіканській партії. 

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Нагадаємо, Сенат США схвалив фінансування уряду на $1,2 трлн. Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися.

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Теги: США гроші

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