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ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин

Наталія Порощук
glavcom.ua
ЗМІ: Іран планує атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин
1 квітня Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство», – Vox News

1 квітня консульство Ірану, яке знаходиться в сирійській столиці Дамаску, було зруйноване внаслідок ракетного удару. За інформацією сирійських та іранських ЗМІ, удар по будівлі консульства наніс Ізраїль. Внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Про це повідомляє Vox News.

Видання зазначає, що американська розвідка ЦРУ попередила Ізраїль про військову відповідь з боку Ірану протягом 48 годин.

«Раніше високопосадовці Ірану заявляли, що їхня країна вже має повне право відповісти на напад Ізраїлю на їхнє консульство», – йдеться в матеріалі Vox News.

Ліванський панарабський супутниковий телеканал новин Al Mayadeen повідомляє, що Іран планує здійснити комбіновану атаку «дощем» безпілотників і ракет зі своїх баз у стратегічних місцях в Ізраїлі.

Нагадаємо, що Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії.

Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених.

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Теги: Іран Ізраїль війна

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