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Низка країн обговорює можливу мирну домовленість з РФ, – Шольц

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Низка країн обговорює можливу мирну домовленість з РФ, – Шольц
Канцлер Німеччини підкреслив, що мир в Україні можливий у будь-який час
фото з відкритих джерел

Шольц повідомив, що радники з безпеки низки країн, включно з Україною, обговорюють можливу мирну домовленість з РФ

Низка країн, включно з Україною, обговорює на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість з Росією. Про це в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung розповів німецький канцлер Олаф Шольц.

«Наразі низка країн, включно з Україною, обговорюють на рівні радників з безпеки, в якій формі може бути досягнута мирна домовленість», – наголосив він.

Канцлер Німеччини також підкреслив, що мир в Україні можливий у будь-який час – за його словами, для цього Путін мусить «припинити свою варварську кампанію і вивести свої війська». Він також додав, що посередницькі ініціативи для припинення війни в Україні були завжди.

«Наприклад, одразу після початку війни Росія і Україна вели прямі переговори один з одним. Тоді переговори провалилися, тому що Росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу», – розповів німецький канцлер.

Шольц зазначив, що після того, як стало відомо про масові вбивства російськими військовими мирного населення в Бучі та Ірпіні, переговори втратили будь-яку основу.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що не спілкувався з главою Кремля Володимиром Путіним від грудня 2022 року. «Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше», – сказав Шольц. За кілька днів до того, як Росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за довгим столом.

Нагадаємо, депутат бундестагу, лідер Партії зелених Омід Нуріпур заявив, що заморожування війни в Україні допоможе Росії. Він також наголосив, що якщо Україна не поверне свої території, «це буде шаблон для наступної війни». Суть війни – суверенітет і самовизначення народу України, зазначив депутат і сказав, що Україна повинна сама визначати, як учинити.

Як раніше повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійної реактивної артилерії західними союзниками. Цю заяву він зробив після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

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Теги: росія путін Україна населення Олаф Шольц переговори війна

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