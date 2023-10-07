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Хто найбільше допомагає Україні: названо лідерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хто найбільше допомагає Україні: названо лідерів
Загалом Америка виділила близько $113 млрд для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Норвегія та країни Балтії виділяють на допомогу Україні понад 1% ВВП

Багато європейських країн передають більшу частку свого ВВП, ніж США для допомоги Україні. Про це пише CNN.

Різні країни світу виділили майже $100 млрд безпосередньої військової допомоги Україні. Приблизно половина з них припадає на Сполучені Штати. Загалом Америка виділила найбільшу допомогу – близько $113 млрд, $46,6 млрд з яких – це безпосередньо військова допомога.

Колективно країни Європейського Союзу виділили близько $85,1 млрд. Німеччина, Данія та Польща є найбільшими спонсорами військової допомоги Україні. 

Внесок США в допомогу Україні складає близько 0,3% ВВП. Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

Найбільший окремий фінансовий внесок від однієї країни – це грант США у розмірі $13,4 млрд на підтримку різних бюджетних та інфраструктурних потреб України, включно з підтримкою енергетичної безпеки.

Найбільше у справах з біженцями допомагає Польща. Приблизно 78% прямої підтримки України з боку Польщі йде на витрати, пов'язані з біженцями ($17 млрд).

Нагадаємо, США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України. Очікується, що вартість допомоги становитиме близько $200 млн. 

Теги: Польща Балтія гуманітарна допомога

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