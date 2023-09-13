Польща починає підрахунок збитків від дій СРСР під час Другої світової
Раніше Росія заявила, що Польща має сплатити їй 750 млрд дол. за Другу світову
Польща створила спеціальну робочу групу, яка підрахує збитки, які країна отримала від СРСР у період Другої світової війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі, уповноважений уряду з питань репарацій Аркадіуш Мулярчик, передає PAP.
«19 та 20 вересня відбудеться конференція, в ході якої офіційно розпочне роботу група, яка вивчатиме розмір втрат, понесених Польщею з боку СРСР у 1939-1945 роках; мета полягає в тому, щоб підготувати доповідь з цього питання», – йдеться в повідомленні.
Мулярчик додав, що у конференції візьмуть участь десятки вчених із Польщі, а також з інших країн, зокрема з України. За підсумками її роботи буде складено зведені доповіді, які будуть об'єднані в один документ, де озвучать цифри фінансових втрат від війни.
Нагадаємо, у травні голова Державної думи Росії В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі написав, що Польща нібито має сплатити Росії відшкодування за «відбудову і розвиток» після Другої світової війни. Володін оцінив «борг» Польщі у понад 750 млрд дол.
До слова, 1 вересня 2022 р. у Польщі представили звіт про репарації за втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 1,32 трлн доларів. У жовтні 2022 р. МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.
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