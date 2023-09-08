Як українцям завезти гуманітарку? Кабмін дав детальну інструкцію

Для ввезення допомоги організаціям буде потрібно зробити кілька простих кроків

Кабінет Міністрів затвердив нові правила ввезення гуманітарної допомоги на територію України. Відповідні зміни зазначено у постанові «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

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Надалі з'явиться єдина електронна база обліку гуманітарки – у ній зможуть пройти авторизацію всі організації, які мають намір ввезти допомогу. Окрім цього, у минулому залишаться гарантійні листи товарів подвійного призначення.

Мінсоцполітики відзначило, що найчастіше українців хвилює питання про необхідні документи та новий порядок ввезення гуманітарної допомоги, і опублікувало алгоритм:

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Зареєструватися в Автоматизованій системі (використовуючи КЕП);

Отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;

Внести перелік товарів, які планується завозити;

Зберегти унікальний код гуманітарної допомоги;

Подати декларацію з унікальним кодом на митницю в електронній або паперовій формі;

Ввезти допомогу;

Розподілити;

Звітувати.

Міністерство попередило, що станом на сьогодні єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги перебуває на стадії розробки, а зміни набудуть чинності з 1 грудня.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена намагається гарантувати виділення Україні додаткової допомоги попри можливий урядовий шатдаун у США. Про це пише CNN. Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $4 млрд на підтримку України й $16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.

Також ми писали, що Німеччина продовжить надавати Україні підтримку на різних напрямках та в міжнародних організаціях. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що буде підтримувати українців з постачанням зброї для самооборони, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи.