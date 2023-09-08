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Як українцям завезти гуманітарку? Кабмін дав детальну інструкцію

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українцям завезти гуманітарку? Кабмін дав детальну інструкцію
У минулому залишаться гарантійні листи товарів подвійного призначення
фото: ukrinform

Для ввезення допомоги організаціям буде потрібно зробити кілька простих кроків

Кабінет Міністрів затвердив нові правила ввезення гуманітарної допомоги на територію України. Відповідні зміни зазначено у постанові «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану».

Надалі з'явиться єдина електронна база обліку гуманітарки – у ній зможуть пройти авторизацію всі організації, які мають намір ввезти допомогу. Окрім цього, у минулому залишаться гарантійні листи товарів подвійного призначення.

Мінсоцполітики відзначило, що найчастіше українців хвилює питання про необхідні документи та новий порядок ввезення гуманітарної допомоги, і опублікувало алгоритм:

  • Зареєструватися в Автоматизованій системі (використовуючи КЕП);
  • Отримати номер в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги;
  • Внести перелік товарів, які планується завозити;
  • Зберегти унікальний код гуманітарної допомоги;
  • Подати декларацію з унікальним кодом на митницю в електронній або паперовій формі;
  • Ввезти допомогу;
  • Розподілити;
  • Звітувати.

Міністерство попередило, що станом на сьогодні єдина автоматизована система обліку гуманітарної допомоги перебуває на стадії розробки, а зміни набудуть чинності з 1 грудня.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена намагається гарантувати виділення Україні додаткової допомоги попри можливий урядовий шатдаун у США. Про це пише CNN. Зазначається, що Білий дім тисне на Конгрес, аби він вдовольнив запит Байдена про виділення понад $4 млрд на підтримку України й $16 млрд на програму порятунку від стихійних лих.

Також ми писали, що Німеччина продовжить надавати Україні підтримку на різних напрямках та в міжнародних організаціях. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок підкреслила, що буде підтримувати українців з постачанням зброї для самооборони, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи.

Теги: Кабмін гуманітарна допомога правила

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