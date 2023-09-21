Німецький депутат різко розкритикував заяву Моравецького про зброю для України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні

Німецький депутат звинуватив Моравецького у політичних маневрах з метою набрати популярності під час виборчої кампанії в Польщі

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Ульріх Лехте розкритикував заяву прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Варшава більше не постачатиме Києву свою військову допомогу. Про це повідомляє Welt.

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Німецький депутат звинуватив Моравецького у політичних маневрах з метою набрати популярності для партії «Право і Справедливість» під час поточної виборчої кампанії в Польщі.

«Те, що Польща з усіх країн, яка досі була надійним партнером, припиняє військову підтримку України і повідомляє про це таким чином – це ганьба», – заявив Лехте.

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Він стверджує, що таким способом Польща намагається тиснути на Україну та Європейський Союз, спонукуючи їх знайти вирішення щодо імпорту зерна з України.

Також, німецький парламентарій називає це «передвиборчою стратегією уряду ПіС», спрямованою на відволікання уваги від візового скандалу.

«На жаль, польський уряд зараз свідомо робить це на шкоду Україні», – підкреслив Лехте.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна більше не передаватиме зброю Україні, оскільки сама перебуває в процесі активного переозброєння.

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До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.