У Польщі на 40% зросла кількість російських підприємців – Rzeczpospolita

Представники російського бізнесу, часто маючи український паспорт, купують акції компаній та земельні паї

Польські санкції заблокували лише частину найбільших російських підприємств. Тим часом на 40% збільшилася кількість російських підприємців у країні. За даними видання Rzeczpospolita, лише троє російських олігархів покинули Польщу після введення санкцій. Це Віктор Вексельберг, Михайло Фрідман і Олексій Мордашов. Проте переважна більшість суб’єктів, які потрапили під санкції, продовжують вести бізнес у країні. За рік з'явилося понад 400 нових російських компаній.

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Число діючих і призупинених фірм, в яких підприємцем є особа з російським громадянством, наразі становить 1732, зазначає Rzeczpospolita. Однак у 1315 випадках це «компанії, якими керують особи з виключно російським громадянством». Такі дані Rzeczpospolita надали в Міністерстві розвитку та технологій.

«Я вважаю, що кількість значно більша. Мені відомі випадки, коли в Польщі представники російського капіталу, маючи український паспорт, купують акції та земельні паї, їм ніхто не заважає. Це стосується також російських компаній у Польщі. Це все, звичайно, маскувальна акція», – каже економіст Анджей Садовський.

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За словами Садовського, відповідні служби мають розслідувати операції з поглинання компаній у Польщі. Він додає, що санкції досі «не є жорсткими, їх можна нейтралізувати».

«Польські служби продовжують додавати нові суб’єкти до списку санкцій – зазвичай, це відбувається лише після того, як журналісти розкривають факти зв’язку їх із російськими компаніями та Кремлем», – пише Rzeczpospolita.

Нагадаємо, Польща створила спеціальну робочу групу, яка підрахує збитки, які країна отримала від СРСР у період Другої світової війни. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі, уповноважений уряду з питань репарацій Аркадіуш Мулярчик, передає PAP.

Мулярчик додав, що у конференції візьмуть участь десятки вчених із Польщі, а також з інших країн, зокрема з України. За підсумками її роботи буде складено зведені доповіді, які будуть об'єднані в один документ, де озвучать цифри фінансових втрат від війни.

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До слова, напередодні парламентських виборів влада Польщі очікує спроб Білорусі та Росії дестабілізувати ситуацію в країні, заявив державний секретар канцелярії прем’єр-міністра Польщі, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин.

За його словами, білоруські та російські державні ЗМІ «посилають сигнал», що Варшава боїться «революції в польському суспільстві» під час виборів.

Жарин зауважив, що польська влада «чітко бачить» розрахунок Кремля на «зміну політичної лінії у Варшаві» і подальшу «нормалізацію двосторонніх відносин».