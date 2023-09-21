Головна Світ Політика
search button user button menu button

Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною
За словами міністра сільського господарства Польщі, Польща хоче допомогти Україні з транзитом зерна
фото з відкритих джерел

Міністр Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною стосовно зерна

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою. Про це він заявив в інтерв’ю РАР.

«Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися», – підкреслив він.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні з транзитом. Але міністр зауважив, що це «має бути транзитом, а не за рахунок польських фермерів».

На його думку, все йде в правильному напрямку до того, щоб знайти спільне рішення. Міністр висловив переконання, що перелік продукції, забороненої до ввезення в окремі країни, має бути гнучким. Як приклад, він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник – він може експортуватися в цю країну. Однак, за словами Телуса, це має бути рішенням на рівні ЄС.

«Я б волів, щоб це були постійні, довгострокові рішення, які запроваджує Європейський Союз. І це хороший напрямок», – сказав польський міністр.

Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

Читайте також: Зерно, вибори та допомога біженцям: що відомо про конфлікт між Україною і Польщею
Теги: Польща зерно Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто застав радянські і перші пострадянські роки, памʼятає пафос: «Міру мір», «Помнітє…», «Це потрібно не мертвим»… На жаль, на росії цей пафос пройшов повз
1 вересня – День знань чи Урок миру?
1 вересня, 14:50
Вирішальний вплив на війну матиме зменшення підтримки війни з боку країн, які підтримують Україну
Як зупинити війну в Україні? Польский генерал вірить в один варіант
23 серпня, 14:56
Атака на Кримський міст, США відправлять Україні снаряди з збідненим ураном: головне за ніч
Атака на Кримський міст, США відправлять Україні снаряди з збідненим ураном: головне за ніч
2 вересня, 07:17
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
МЗС анонсувало розмову Зеленського та Ердогана
4 вересня, 19:55
За словами Столтенберга, попри складні бої, контрнаступ українських воїнів почав приносити плоди
Столтенберг: Український контрнаступ поступово набирає обертів
7 вересня, 11:47
У Білому дому існують розбіжності щодо прогресу, який наші воїни можуть досягти за цей час
Розвідка США повідомила, чи зможуть ЗСУ прорвати російську оборону до кінця року
7 вересня, 13:35
Росія не може налагодити експорт зерна
Російські фермери скаржаться на космічну вартість пального і відсутність заробітків
Вчора, 10:31
Загалом Литва вже виділила для допомоги Україні понад €1 млрд
Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів
9 вересня, 06:50
Варшава вже витратила близько 2,4 млрд злотих ($550 млн) на допомогу сім'ям з України, які втекли від війни
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
19 вересня, 23:02

Політика

Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною
Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
Польща більше не передаватиме зброю Україні: причина
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Путін та Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабаху
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Байден під час зустрічі з Зеленським планує оголосити новий пакет допомоги – ЗМІ
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск
Європарламент оприлюднив список номінантів на премію Сахарова, серед них Ілон Маск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
55K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
49K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
28K
Де в Європі найбільше українських біженців: названо три країни
24K
Зеленський і Лавров зійдуться у відкритих дебатах Радбезу ООН
18K
На Полтавщині лунають вибухи

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
19 вересня, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
19 вересня, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту