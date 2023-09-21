Експорт зерна: Польща заявила про готовність до діалогу з Україною

Міністр Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною стосовно зерна

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що польська сторона готова до переговорів з Україною, щоб знайти вирішення проблеми, пов’язаної з українським зерном та ембарго, запровадженим Варшавою. Про це він заявив в інтерв’ю РАР.

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«Ми чекаємо на такі переговори та готові до того, щоб такі переговори відбулися», – підкреслив він.

За його словами, Польща хоче допомогти Україні з транзитом. Але міністр зауважив, що це «має бути транзитом, а не за рахунок польських фермерів».

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На його думку, все йде в правильному напрямку до того, щоб знайти спільне рішення. Міністр висловив переконання, що перелік продукції, забороненої до ввезення в окремі країни, має бути гнучким. Як приклад, він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник – він може експортуватися в цю країну. Однак, за словами Телуса, це має бути рішенням на рівні ЄС.

«Я б волів, щоб це були постійні, довгострокові рішення, які запроваджує Європейський Союз. І це хороший напрямок», – сказав польський міністр.

Нагадаємо, президент України під час виступу на Генасамблеї ООН розкритикував Польщу за введення зернового ембарго. У своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».

До слова, президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні.

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Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.