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Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зерновий конфлікт: Україна запропонувала Польщі шлях вирішення проблеми
фото ілюстративне

Україна очікує, що її пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло

Міністерство закордонних справ України детально поінформоване про зустріч українського посла у Варшаві із заступником міністра закордонних справ Польщі. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Зазначається, що під час цієї зустрічі український посол вкотре роз’яснив українську позицію щодо неприйнятності для України польської односторонньої заборони на імпорт українського зерна. Він також наголосив на некоректності порівняння із Україною, яке зробив Президент Польщі під час свого візиту до Нью-Йорка.

«Закликаємо наших польських друзів відкинути емоції. Українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики», – йдеться в повідомленні.

Україна очікує, що її пропозиції стануть основою для переведення діалогу в конструктивне русло.

Раніше повідомлялося, що Польща викликала посла України через заяву Зеленського.

Теги: зерно війна Польща Україна

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