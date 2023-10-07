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США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters
Склад наступного пакету військової допомоги США все ще формується
фото з відкритих джерел

Пентагон має близько $5,4 млрд для допомоги Україні

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України. Про це повідомляє видання Reuters.

Американські чиновники розповіли, що Пентагон продовжує надавати гроші, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше.

Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.

Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений у середу на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі («Рамштайн»), де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки.

Очікується, що вартість допомоги становитиме близько $200 млн і може включати аналогічні боєприпаси та наземні транспортні засоби, які вже були в останніх пакетах допомоги.

Допомога США Україні частково може залежати від того, хто стане спікером Палати представників після звільнення республіканця Кевіна Маккарті з цієї посади. Деякі з його можливих наступників активно підтримують допомогу Києву, а інші відкидають цю ідею.

Нагадаємо, Міністерство оборони США планує до кінця 2025 року вчетверо збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм, які постачаються до України.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу. 

Теги: Адміністрація Президента США бюджет Міноборони гроші боєприпаси Пентагон

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