США наступного тижня оголосять про новий пакет озброєнь для України – Reuters

Пентагон має близько $5,4 млрд для допомоги Україні

Наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України. Про це повідомляє видання Reuters.

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Американські чиновники розповіли, що Пентагон продовжує надавати гроші, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше.

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Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.

Склад наступного пакету допомоги все ще формується і має бути оголошений у середу на 16-му засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі («Рамштайн»), де ключовою темою буде допомога у сфері безпеки.

Очікується, що вартість допомоги становитиме близько $200 млн і може включати аналогічні боєприпаси та наземні транспортні засоби, які вже були в останніх пакетах допомоги.

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Допомога США Україні частково може залежати від того, хто стане спікером Палати представників після звільнення республіканця Кевіна Маккарті з цієї посади. Деякі з його можливих наступників активно підтримують допомогу Києву, а інші відкидають цю ідею.

Нагадаємо, Міністерство оборони США планує до кінця 2025 року вчетверо збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155-мм, які постачаються до України.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу.