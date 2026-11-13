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«Другий Анкоридж»: Мерц розповів про побоювання перед зустріччю Трампа й Путіна

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Другий Анкоридж»: Мерц розповів про побоювання перед зустріччю Трампа й Путіна
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа узгодити позицію з Європою перед зустріччю з Путіним
фото: Reuters

Європейські лідери побоюються повторення сценарію попереднього саміту президентів США та Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа уникати несподіваних рішень під час запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. За його словами, серед європейських лідерів зростає занепокоєння через можливе повторення ситуації, яка виникла після попереднього саміту президентів США та Росії в Анкориджі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Під час зустрічей у Дубліні Мерц заявив, що європейські партнери побоюються несподіваних домовленостей між Вашингтоном і Москвою, які вплинуть на подальші переговори щодо завершення російсько-української війни.

«Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на «другий момент Анкориджа»», – сказав канцлер.

Йдеться про попередню зустріч Трампа та Путіна на Алясці, яку європейські лідери розглядали як потенційно важливий етап дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні.

На цьому тлі Мерц звернувся безпосередньо до американської адміністрації. Він наголосив, що США мають продовжувати координувати свої дії з Україною та європейськими союзниками.

«Тому я хочу дуже чітко висловити наше послання США: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати як частина «Збірної Європи» та «Збірної України»», – заявив Мерц.

Канцлер також розповів про подальші дипломатичні кроки, спрямовані на припинення війни. За його словами, після зустрічей представників США та Росії в Абу-Дабі найближчими тижнями очікується початок предметних мирних переговорів.

Мерц зазначив, що до наступного етапу переговорного процесу вперше мають долучитися представники Європи. Таким чином, європейські держави розраховують безпосередньо брати участь в обговоренні умов майбутнього врегулювання.

Водночас глава німецького уряду відкинув вимоги Росії зробити архітектуру європейської безпеки центральним питанням переговорів. На його переконання, відповідна система вже існує у вигляді Північноатлантичного альянсу.

Натомість Мерц вважає, що ключову увагу слід приділити гарантіям безпеки для України після завершення війни. «Майбутні дискусії мають зосередитися на одному центральному питанні: в яких рамках можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми повинні реально досягти цього миру», – наголосив канцлер.

Окремо Мерц порушив питання довгострокової фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Він закликав європейських лідерів узяти на себе відповідні зобов'язання під час переговорів щодо багаторічного бюджету ЄС.

За словами канцлера, пропозиція отримала широку підтримку серед європейських партнерів. Водночас остаточної домовленості наразі немає, а переговори щодо фінансових зобов'язань тривають.

Нагадаємо, 12 листопада помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив про можливу зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. За його словами, Москва розраховує на продовження особистих переговорів президентів щодо завершення війни в Україні.

Теги: переговори Дональд Трамп путін Фрідріх Мерц

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