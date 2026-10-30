Пєсков відповів, чи можливі ширші домовленості з Україною після ситуації в Олешках

У Кремлі закликали не переносити досвід окремої гуманітарної домовленості на весь процес мирного врегулювання

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що домовленості між Україною та Росією щодо ситуації в Олешках не варто розглядати як свідчення можливості досягнення ширших домовленостей між країнами. За його словами, цей випадок є окремою ситуацією, яку складно проєктувати на весь процес урегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора.

«Це окрема ситуація, яку складно проєктувати на весь процес урегулювання», – сказав Пєсков відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна на прикладі співпраці Києва та Москви щодо Олешок припустити, що сторони здатні домовитися й з інших питань.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає доставлення допомоги жителям Олешок та евакуацію цивільних, які хочуть залишити окуповане місто. Посередницею в переговорах стала перша леді США Меланія Трамп.

27 жовтня в районі Олешок запровадили режим припинення вогню, щоб створити умови для проведення операції. Наступні дні сторони готували маршрути та гуманітарний вантаж.

30 жовтня українська та російська делегації увійшли до Олешок для проведення гуманітарної операції. До конвою, який зібрали поблизу міста, увійшли 25 автобусів, автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт. Допомогу планують надати тим, хто залишиться в місті, а охочим виїхати – забезпечити евакуацію. Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах.