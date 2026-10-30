Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пєсков відповів, чи можливі ширші домовленості з Україною після ситуації в Олешках

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков відповів, чи можливі ширші домовленості з Україною після ситуації в Олешках
Речник Кремля нагадав журналістам про винятковість ситуації
фото: росЗМІ

У Кремлі закликали не переносити досвід окремої гуманітарної домовленості на весь процес мирного врегулювання

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що домовленості між Україною та Росією щодо ситуації в Олешках не варто розглядати як свідчення можливості досягнення ширших домовленостей між країнами. За його словами, цей випадок є окремою ситуацією, яку складно проєктувати на весь процес урегулювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника російського диктатора.

«Це окрема ситуація, яку складно проєктувати на весь процес урегулювання», – сказав Пєсков відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна на прикладі співпраці Києва та Москви щодо Олешок припустити, що сторони здатні домовитися й з інших питань.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає доставлення допомоги жителям Олешок та евакуацію цивільних, які хочуть залишити окуповане місто. Посередницею в переговорах стала перша леді США Меланія Трамп.

27 жовтня в районі Олешок запровадили режим припинення вогню, щоб створити умови для проведення операції. Наступні дні сторони готували маршрути та гуманітарний вантаж.

30 жовтня українська та російська делегації увійшли до Олешок для проведення гуманітарної операції. До конвою, який зібрали поблизу міста, увійшли 25 автобусів, автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт. Допомогу планують надати тим, хто залишиться в місті, а охочим виїхати – забезпечити евакуацію. Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах.

Читайте також:

Теги: переговори Дмитро Пєсков війна Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неофіційна частина угоди Трампа з Путіним
Трамп домовився з Путіним. Чим ця угода обернулася для України
11 жовтня, 14:27
У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА окупантів
Україна вдарила по аеродрому та центрах управління дронами окупантів – Генштаб
7 жовтня, 15:16
До співу долучалися люди в різних частинах залу, створивши своєрідний імпровізований концерт
«Блекаут» під час вистави у театрі Франка: зал заспівав українських пісень (відео)
8 жовтня, 19:30
Михайло Дегтярьов взяв участь у церемонії вручення премії Російського союзу бойових мистецтв (РСБМ)
Мінмолодьспорту прокоментувало участь керівника російського спорту у заходах на підтримку війни
23 жовтня, 17:52
Переговори Віткоффа з російською стороною можуть прокласти шлях до зустрічі на рівні лідерів
Віткофф запропонує Путіну особисту зустріч із Зеленським і Трампом – Politico
20 жовтня, 21:57
Путін уміло маніпулює Трампом
CNN: Трамп бачить мирну угоду, а Путін – перемогу для Росії у війні
23 жовтня, 00:11
На всій території Краматорської громади триває обов’язкова примусова евакуація сімей через небезпеку
Окупанти вдарили по цивільних на Донеччині: є загиблий і 10 поранених
26 жовтня, 14:21
Нова пошта заявила, що на рахунку приватної ППО вже є перші збиті дрони РФ
«Нова пошта» вже збиває шахеди власним ППО, захищаючи посилки українців
27 жовтня, 13:28
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
Окупанти двічі атакували Чортків на Тернопільщині
16 жовтня, 06:14

Події в Україні

Герой України розповів, як брехливі донесення росіян допомогли провести операцію «Вівальді»
Герой України розповів, як брехливі донесення росіян допомогли провести операцію «Вівальді»
З окупованих Олешок евакуюють жителів: оприлюднено перші кадри
З окупованих Олешок евакуюють жителів: оприлюднено перші кадри
Пєсков відповів, чи можливі ширші домовленості з Україною після ситуації в Олешках
Пєсков відповів, чи можливі ширші домовленості з Україною після ситуації в Олешках
Окупанти атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, є постраждалі
Окупанти атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, є постраждалі
Чи треба усміхатися і тиснути руки росіянам? Мережа дискутує через поведінку омбудсмена Лубінця
Чи треба усміхатися і тиснути руки росіянам? Мережа дискутує через поведінку омбудсмена Лубінця
До Олешок прибула українська делегація: почалася евакуація жителів
До Олешок прибула українська делегація: почалася евакуація жителів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
104K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Сьогодні, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими
Вчора, 21:40
В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
28 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua