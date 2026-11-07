Іран почав роздавати населенню йодні таблетки – The Times

Можливу нову атаку США на підземний об’єкт поблизу Натанза називають однією з причин підготовки

Іран роздає йодні таблетки жителям населених пунктів поблизу ядерних об’єктів на випадок можливого радіаційного зараження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на британську газету The Times.

За інформацією видання, таблетки отримують мешканці територій у радіусі двох-трьох кілометрів від ядерних об’єктів. Про це газеті розповів неназваний представник іранської системи охорони здоров’я. Він стверджував, що влада намагалася організовувати таку роздачу під час кожної війни.

«Так, ми роздаємо йод. Під час кожної війни ми намагалися робити це в радіусі двох-трьох кілометрів від ядерних об’єктів», – цитує співрозмовника The Times.

Іран готується до можливої атаки на підземний об’єкт

Однією з причин занепокоєння в Ірані видання називає можливий удар США по підземному комплексу Pickaxe Mountain поблизу міста Натанз. Його також називають горою Кух-е Коланг Газ-Ла. Об’єкт пов’язаний з іранською ядерною програмою, однак його точне призначення та вміст залишаються невідомими.

За оцінками експертів, окремі частини комплексу можуть розташовуватися на глибині 80–100 метрів. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не проводило інспекцій усередині підземних споруд. Супутникові знімки свідчать про укріплення входів до тунелів і продовження будівельних робіт. Водночас припущення про те, що там розміщене обладнання для збагачення урану або виробництва центрифуг, наразі не підтверджені.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Вашингтон розглядає можливість удару по Pickaxe Mountain. Американський лідер наголошував, що Сполучені Штати стежать за об’єктом. Про його можливе ураження Трамп говорив і в жовтні.

В Ірані поширюють інструкції на випадок ядерного вибуху

The Times також звернула увагу на відео, яке поширюють в іранських соціальних мережах. У ньому йдеться про дії населення в разі ядерного вибуху та можливого радіоактивного забруднення. Автори ролика радять людям залишатися всередині приміщень і стежити за офіційними повідомленнями.

У відео також попереджають, що радіоактивні частинки після удару по підземному об’єкту можуть поширюватися на значні відстані. Водночас такі рекомендації в соцмережах самі по собі не свідчать про оголошення владою Ірану офіційного режиму радіаційної небезпеки.

Для чого потрібні йодні таблетки

Йдеться про препарати стабільного йоду, зокрема йодиду калію. Вони призначені для захисту щитоподібної залози від накопичення радіоактивного йоду, який може потрапити в організм під час ядерної аварії або іншої радіаційної події.

Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: такі таблетки не є універсальним засобом захисту від радіації. Вони не захищають від зовнішнього опромінення чи інших радіоактивних речовин. Приймати йодид калію слід лише за вказівкою органів охорони здоров’я, оскільки значення мають час прийому та правильне дозування.

В Ірані заперечили коментар МОЗ для The Times

Речник Міністерства охорони здоров’я Ірану Хосейн Керманпур заявив, що жоден представник відомства не спілкувався з The Times, а приписана міністерству цитата не відповідає дійсності. Про це він написав у соцмережі X.

Речник МОЗ Ірану Хосейн Керманпур заперечив, що представники відомства спілкувалися з The Times. скрин: Hossein Kermanpour / X

Керманпур також назвав поширення непідтверджених повідомлень безвідповідальним. Водночас він не надав окремої відповіді на запитання, чи справді йодні таблетки роздають жителям поблизу ядерних об’єктів. Отже, офіційна заява стосується передусім походження коментаря, на який послалася британська газета, а не однозначного спростування самої роздачі препаратів. Про реакцію іранського МОЗ повідомили, зокрема, Bloomberg HT та іранське агентство Tasnim.

Нагадаємо, раніше Іран попередив США про готовність завдати ударів у разі нової атаки. Секретар Вищої ради національної безпеки країни Мохсен Резаї заявив, що Тегеран може застосувати нові види озброєння.