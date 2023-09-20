Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»

Анджей Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН

Президент Польщі Дуда не виключає, що зустріч із Зеленським може відбутися пізніше

Президент Польщі Анджей Дуда не зміг зустрітися з україсньким колегою Володимиром Зеленським під час свого візиту в Нью-Йорк. Про це повідомляє Wprost.

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Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.

«Порядок денний засідання значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, саме під час мого виступу. У кожного тут свій дуже жорсткий розпорядок дня», – сказав Дуда.

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Він зазначив, що наразі це питання «зняте з порядку денного», але він не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

Зустріч була знаковою в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною у зв’язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві ембарго на українське зерно. Також президенти мали обговорити хід українського контрнаступу, але, ймовірно, через останні події однією з тем буде польське ембарго на сільськогосподарську продукцію з України та українська скарга до СОТ, а також через українське ембарго на деяку сільскогосподарську продукцію Польщі.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні