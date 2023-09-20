Дуда не зміг зустрітися з Зеленським через «жорсткий графік»
Президент Польщі Дуда не виключає, що зустріч із Зеленським може відбутися пізніше
Президент Польщі Анджей Дуда не зміг зустрітися з україсньким колегою Володимиром Зеленським під час свого візиту в Нью-Йорк. Про це повідомляє Wprost.
Дуда повідомив, що запланована зустріч з Володимиром Зеленським не відбулась через перенесення часу його виступу на Генасамблеї ООН.
«Порядок денний засідання значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, саме під час мого виступу. У кожного тут свій дуже жорсткий розпорядок дня», – сказав Дуда.
Він зазначив, що наразі це питання «зняте з порядку денного», але він не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.
Зустріч була знаковою в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною у зв’язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві ембарго на українське зерно. Також президенти мали обговорити хід українського контрнаступу, але, ймовірно, через останні події однією з тем буде польське ембарго на сільськогосподарську продукцію з України та українська скарга до СОТ, а також через українське ембарго на деяку сільскогосподарську продукцію Польщі.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи «зернову кризу», порівняв Україну з потопельником, який хапається за все і може потягнути за собою на глибину інших. Анджей Дуда наголосив, що Польща має діяти у своїх інтересах попри допомогу Україні
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