Кремль вигадав спосіб принизити Зеленського у очах росіян

Нові стандарти намагаються нав'язати всім підконтрольним Кремлю редакціям

Кремль вимагає від пропагандистських засобів масової інформації перестати називати Володимира Зеленського президентом України. Вимогу поширюють на всі типи медіа, включаючи телеканали та інтернет-ЗМІ. Про це пише видання «Холод» з посиланням на співробітників ЗМІ, які отримали таке розпорядження.

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Темник розіслали у п'ятницю увечері, 15 вересня. Нові стандарти намагаються нав'язати всім підконтрольним Кремлю редакціям. У низці видань вимоги викликали обурення співробітників, деякі з них погрожували звільнитися.

Темник – документ, вказівка державної влади для журналістів та ЗМІ, що має на меті змінити редакційну політику цього ЗМІ і таким чином вплинути на точку зору аудиторії ЗМІ щодо тих чи інших суспільних подій.

Представники Кремля пропонують виданням або не згадувати посаду Володимира Зеленського, або використовувати фразу «режим Зеленського» під час висвітлення його діяльності. Крім заголовків, ця вимога також стосується основного тексту матеріалу та беків – частин, де розповідається передісторія подій. Основна увага на даний момент приділяється заголовкам, щоб при передачі інформації в агрегаторах новин Володимир Зеленський не був офіційно названий президентом.

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Агентство «РІА Новини», яке входить до холдингу «Росія сьогодні» під керівництвом підсанкційного пропагандиста Дмитра Кисельова, у публікаціях понеділка, 18 вересня, не називає Зеленського президентом: посада Зеленського опускається, у статтях використовуються лише ім'я та прізвище президента. Агентство ТАРС при цьому продовжує називати Зеленського президентом.

З початку війни в Україні російська влада почала активно стежити за формулюваннями, які використовують ЗМІ. На початку березня 2022 року Держдума додала до КК та КпАП кілька нових статей для захисту російської армії в «інформаційній війні». За рік війни, до лютого 2023 року, фігурантами справ про поширення військових фейків (207.3 КК РФ) та дискредитацію армії (280.3 КК РФ) стали не менше 196 осіб. Лише за 2022 рік за статтею про «військові фейки» було заведено 145 справ. З них 21 – щодо журналістів, ще 13 – проти блогерів та адміністраторів телеграм-каналів. Також відомо мінімум про 52 переслідувані за кримінальною статтею про «дискредитацію» армії. Серед них – п'ять блогерів та адміністраторів телеграм-каналів, а також два журналісти.

Нагадаємо, російські окупанти вигадали новий спосіб, щоб заманити на війну дедалі більше своїх громадян. Наразі військовим, згодним воювати проти України за контрактом, пропонують купити квартири після захоплення великих українських міст. Відповідний ролик з'явився у мережі. Обурлива пропаганда розповсюджується під назвою «Вибери місто своєї мрії».У Криму запустили ролик із рекламою служби в російській армії, яка, на думку авторів, дає можливість захопити будь-яке місто в Україні, яке сподобалося.