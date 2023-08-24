Переговори щодо членства України в ЄС: коли може бути ухвалене рішення

Стефанішина сказала, коли може бути ухвалене рішення про переговори щодо членства України в ЄС

До початку переговорів Україні потрібно завершити виконання семи рекомендацій Єврокомісії

Рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу може бути ухвалене в грудні на саміті ЄС у Брюсселі. Однак, перед цим Україні необхідно завершити виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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«Відповідне рішення зараз формується на рівні лідерів. Найближча нагода ухвалити таке рішення буде в кінці року в грудні, коли всі лідери 27 країн ЄС зберуться у Брюсселі», – повідомила Стефанішіна.

За її словами, перед цим Україні потрібно успішно виконати сім рекомендацій, які були висунуті Європейською комісією перед тим, як Україна отримала статус кандидата.

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«Також в жовтні ми очікуємо оцінку прогресу щодо політичних реформ. Ми сподіваємося, що наша робота зараз, і парламентська, і урядова і лідерство президента, який в авангарді цього процесу, дозволять нам отримати рекомендацію Єврокомісії про можливість відкриття переговорів», – додала віцепрем'єр.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. Зеленський заявив, що з ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Проте Єврокомісія оголосила план дій, який повинна виконати Україна для початку перемовин щодо вступу України у Європейський Союз.

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8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».