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Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Байден хоче почути від Зеленського його оцінку ситуації на полі бою
Зустріч у Білому домі відбуватиметься в «критично важливий час», підкреслює Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Білий дім стверджує, що президент Байден хоче особисто запевнити Зеленського в подальшій підтримці США

Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, аби почути від нього особисто про розвиток подій в Україні, зокрема, щодо прогресу в контрнаступі ЗСУ. Про це повідомив на брифінгу в Нью-Йорку координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Президент (Байден – «Главком») з нетерпінням чекає, щоб почути від Президента Зеленського про український контрнаступ, а також прогрес, якого вони досягають – свого роду його власну оцінку того, як виглядає ситуація на полі бою», – розповів Кірбі.

Крім того, за його словами, Байден хоче запевнити Зеленського: коли США кажуть, що залишатимуться з Україною допоки це буде необхідно, то українці мають розуміти, що підтримка продовжуватиметься.

Кірбі підкреслив, що зустріч у Білому домі відбуватиметься в «критично важливий час». Він нагадав, що ЗСУ продовжують досягати успіхів у контрнаступі, Росія звертається до інших країн-вигнанців, таких як КНДР, а міжнародна спільнота об’єднується на підтримку України, зокрема у форматі «Рамштайн».

Представник Білого дому підтвердив, що Президент України під час візиту до Вашингтона планує відвідати Конгрес США. «Для членів Конгресу важливо почути безпосередньо від Президента Зеленського все те саме, що почує від нього президент Байден», – додав представник американської адміністрації.

Також Кірбі підкреслив, що український лідер постійно в публічному й приватному порядку висловлював вдячність за все, що Сполучені Штати роблять для підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США: зокрема, з президентом Байденом.

Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський контрнаступ

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