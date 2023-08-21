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Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
На зустрічі очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото: Офіс президента

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі

У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах. Про це інформує телеканал N1.

Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

Як повідомлялося, 20 серпня, президент Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів з робочих візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.

Нагадаємо, що 19 серпня Володимир та Олена Зеленські побували у Швеції. Під час візиту президент провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром, парламентарями та королівською сім'єю.

Теги: санкції саміт Сербія Косово Володимир Зеленський президент безпека перша леді

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