Зеленський сьогодні летить на саміт до Греції
Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі
У понеділок, 21 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідає саміт щодо Балкан у грецьких Афінах. Про це інформує телеканал N1.
Повідомляється, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
Також на ній очікують лідерів країн Західних Балкан та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.
Як повідомлялося, 20 серпня, президент Зеленський та перша леді прибули до Нідерландів з робочих візитом. Глава держави наголосив, що головною темою його поїздки стане постачання літаків F-16 для України.
Нагадаємо, що 19 серпня Володимир та Олена Зеленські побували у Швеції. Під час візиту президент провів низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром, парламентарями та королівською сім'єю.
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