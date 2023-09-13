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Депутат Кнесету розповів, що може змусити Ізраїль активніше підтримувати Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутат Кнесету розповів, що може змусити Ізраїль активніше підтримувати Україну
Володимир Зеленський може переконати прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніше підтримувати Україну
фото з відкритих джерел

У нинішнього прем'єра Ізраїлю є певна залежність від старих стереотипів, пов'язаних з російсько-ізраїльськими відносинами

Тиск парламенту Ізраїлю, громадська думка та президент Володимир Зеленський можуть переконати прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніше підтримувати Україну. Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» депутат Кнесету Зеєв Елькін.

«Більша частина суспільства та ЗМІ вважають, що уряд має здійснювати більш широку підтримку, і позиція наших міжнародних партнерів насамперед США та інших західних країн. Плюс безпосередній україно-ізраїльський діалог», – сказав депутат Кнесету.

За словами Елькіна, у нинішнього прем'єра Ізраїлю є певна залежність від старих стереотипів, пов'язаних з російсько-ізраїльськими відносинами, російськими позиціями в Сирії.

«Мені здається, що Нетаньягу зав'яз у старій концепції і не до кінця розуміє, що з моменту початку російської агресії щодо України за півтора року ситуація корінним чином змінилася і неможливо працювати у старих схемах», – каже депутат Кнесету.

На думку політика, Москва не має впливу на ізраїльську політику і в принципі на суспільне життя в країні.

«Немає впливу, принаймні я його не бачу. Є особисті стосунки, які склалися протягом багатьох років між нинішнім прем'єром та російським президентом, викликані певним стратегічним інтересом Ізраїлю», – каже Елькін.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху планують зустрітися у Нью-Йорку.

До слова, депутат Кнесету вважає, що Ізраїль має займати набагато активнішу позицію у підтримці України за всіма параметрами, а прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу має відвідати Київ.

Читайте також: Депутат Кнесету Зеєв Елькін: Ізраїль бачить у Зеленському великого міжнародного лідера
Теги: війна Володимир Зеленський Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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