Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифрової трансформації допомагає у цьому

Україна активно впроваджує цифровий облік в Збройних Силах з метою мінімізації використання паперової документації. Ця ініціатива спрямована на швидке та ефективне задоволення потреб наших військових захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. 

Глава держави провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. 

«Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього весь облік має бути цифровизований. Загалом паперової роботи у військах має стати значно менше», – зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що не має бути різниці між тим, що подають у звітах чиновники з тим, чого реально потребують українські воїни.

Президент розповів, що Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифрової трансформації допомагає у цьому.

Раніше повідомлялося, що 30 серпня, пройшло засідання Ради національної безпеки, під час якого порушувались питання військово-лікарських комісій. 

До слова, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.

Теги: Україна Володимир Зеленський ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія неодмінно розпадеться на дрібніші держави
Хто має контролювати процес розпаду Росії
14 серпня, 09:17
Україна завдає ударів по російських кораблях
Атаки по російських кораблях – це правильний хід, який допоможе Україні розблокувати свої порти – експерт
18 серпня, 14:15
Глава держави розповів про досягнення бійців, зокрема, біля Торецька, Бахмута, Костянтинівки
Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)
16 серпня, 20:35
Марш проти війни в Україні та анексії Криму, який відбувся в Москві 15 березня 2014 року
«Спільні цінності» з Україною. Посольство РФ показало кадри з антивоєнного маршу
18 серпня, 08:26
ЗСУ відбили атаки окупантів
Окупанти намагалися прорватись у чотирьох районах лінії фронту – Генштаб
2 вересня, 06:37
В Україні розробляється до шести моделей безпілотників, які можуть літати на відстань понад 1000 км
Данілов повідомив, на скільки кілометрів вглиб РФ може вдарити Україна
2 вересня, 11:07
Європейським країнам необхідно не закуповувати зброю, а підтримувати Україну
Офіс президента пояснив, які дії ЄС щодо війни викликають невдоволення
5 вересня, 10:10
Оборонні позиції РФ продовжують створювати проблеми для просування ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ може призвести до оперативних успіхів цього року – ISW
8 вересня, 04:27
Україна прагнула, щоб Ізраїль припинив депортувати громадян, які приїжджають до нього
Подіяли погрози не пускати до Умані хасидів? Ізраїль хоче спростити в’їзд українцям
10 вересня, 20:24

Події в Україні

Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
Сирський показав, як ЗСУ нищать техніку ворога під Соледаром (відео)
«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах
«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини
Зеленський анонсував посилення оборонної підтримки від Німеччини
Росія знищила понад сотню цілей, які виявилися муляжами ЗСУ – CNN
Росія знищила понад сотню цілей, які виявилися муляжами ЗСУ – CNN
Помер Ян Табачник
Помер Ян Табачник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни
46K
Масова роздача повісток на вулицях України: ТЦК назвали причину
34K
Чи підтримують росіяни свою армію: несподівані результати опитування
27K
Вибухи у Кривому Розі, атака безпілотників на Білгород: головне за ніч
7064
Бойко намагався реанімувати заборонену ОПЗЖ
6301
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта

Новини

12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Атака на Суми: у результаті ракетного удару є загибла
9 вересня, 10:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту