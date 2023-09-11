«Паперової роботи має стати менше»: Україна готує цифровізацію обліку у військах

Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифрової трансформації допомагає у цьому

Україна активно впроваджує цифровий облік в Збройних Силах з метою мінімізації використання паперової документації. Ця ініціатива спрямована на швидке та ефективне задоволення потреб наших військових захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави провів сьогодні нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення.

«Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього весь облік має бути цифровизований. Загалом паперової роботи у військах має стати значно менше», – зазначив Зеленський.

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Зеленський зазначив, що не має бути різниці між тим, що подають у звітах чиновники з тим, чого реально потребують українські воїни.

Президент розповів, що Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, а Міністерство цифрової трансформації допомагає у цьому.

Раніше повідомлялося, що 30 серпня, пройшло засідання Ради національної безпеки, під час якого порушувались питання військово-лікарських комісій.

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До слова, 25 серпня, уряд ухвалив реформу для модернізації військово-лікарських комісій. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зазначається, що зараз триває модернізація військово-лікарських комісій. Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК.